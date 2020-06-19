https://ria.ru/20200619/1573164880.html
Украинские силовики обстреляли Горловку и ранили двоих, заявили в ДНР
Украинские силовики в пятницу обстреляли подконтрольную самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловку, два человека получили ранения, повреждён... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T09:26
2020-06-19T09:26
ситуация в днр и лнр
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горловка
украина
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/18/1571905799_200:554:2856:2048_1400x0_80_0_0_69f06313f74aebe89e750465c73e19c4.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, донбасс, донецкая народная республика, горловка, украина, в мире
ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости.
Украинские силовики в пятницу обстреляли подконтрольную самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловку
, два человека получили ранения, повреждён водопровод, сообщил журналистам представитель Народной милиции ДНР.
В сообщении говорится, что обстрел утром вел 503 батальон 35 бригады по районам посёлков шахт "6-7" и имени "Гагарина" (посёлки на территории города Горловка - ред. ) с применением минометов калибром 120 и 82 мм, выпустив при этом более 25 мин.
"По предварительным данным, в результате обстрелов, ранение получил мирный житель, а также повреждена линия водопровода, питающая населенные пункты на подконтрольной украинской стороне территории", - сказал представитель ведомства.
Он отметил что действиями подразделений ДНР огневая активность украинских силовиков была подавлена.
"Дополнительная информация о пострадавших среди населения и повреждениях гражданской инфраструктуры уточняется. Кроме того, ранения получил один защитник нашей республики", - сказал представитель Народной милиции ДНР.