Украинские силовики обстреляли Горловку и ранили двоих, заявили в ДНР

Танк Народной милиции ДНР на передовой линии соприкосновения ДНР с Украиной. Архивное фото

Танк Народной милиции ДНР на передовой линии соприкосновения ДНР с Украиной

ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Украинские силовики в пятницу обстреляли подконтрольную самопровозглашенной Украинские силовики в пятницу обстреляли подконтрольную самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловку , два человека получили ранения, повреждён водопровод, сообщил журналистам представитель Народной милиции ДНР.

В сообщении говорится, что обстрел утром вел 503 батальон 35 бригады по районам посёлков шахт "6-7" и имени "Гагарина" (посёлки на территории города Горловка - ред. ) с применением минометов калибром 120 и 82 мм, выпустив при этом более 25 мин.

"По предварительным данным, в результате обстрелов, ранение получил мирный житель, а также повреждена линия водопровода, питающая населенные пункты на подконтрольной украинской стороне территории", - сказал представитель ведомства.

Он отметил что действиями подразделений ДНР огневая активность украинских силовиков была подавлена.