Глава минздрава назвал поведение украинцев при карантине анархией

На Украине число выявленных случаев коронавируса выросло до 34 984

На Украине число выявленных случаев коронавируса выросло до 34 984

По его словам, минздрав контролирует ситуацию с динамикой роста числа больных COVID-19. Учитывая динамику, ведомство предлагает действия, которые нужно предпринимать в пределах адаптивного карантина.