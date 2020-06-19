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Глава минздрава назвал поведение украинцев при карантине анархией
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов назвал поведение украинцев во время карантина "анархией". РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T09:26
распространение нового коронавируса
виктор ляшко
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максим степанов
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569842125_0:285:2885:1908_1400x0_80_0_0_8182801e67a13cb6d54424418bdd43ea.jpg
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РИА Новости
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виктор ляшко, коронавирус covid-19, максим степанов, воз, одесса, украина, в мире

Глава минздрава назвал поведение украинцев при карантине анархией

09:23 19.06.2020 (обновлено: 09:26 19.06.2020)
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© РИА Новости / СтрингерМужчика в защитной маске у рекламного щита, установленного в Киеве в связи с коронавирусом
Мужчика в защитной маске у рекламного щита, установленного в Киеве в связи с коронавирусом
© РИА Новости / Стрингер
Мужчика в защитной маске у рекламного щита, установленного в Киеве в связи с коронавирусом. Архивное фото
КИЕВ, 19 июн – РИА Новости. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов назвал поведение украинцев во время карантина "анархией".
"Главное, я считаю, чтобы прекратить этот рост (случаев коронавируса – ред.), нужно придерживаться тех рекомендации министерства, которые даются. Потому что иногда анархия полная с точки зрения соблюдения правил, которые мы рекомендуем. Нужно посмотреть, что происходит на улице, в ресторанах, клубах, барах, на пляжах в Одессе. Поэтому, конечно, трудно сдерживать таким образом коронавирусную болезнь", - сказал Степанов в эфире телеканала "1+1".
Тестирование на коронавирус
09:11Распространение нового коронавируса
На Украине число выявленных случаев коронавируса выросло до 34 984
По его словам, минздрав контролирует ситуацию с динамикой роста числа больных COVID-19. Учитывая динамику, ведомство предлагает действия, которые нужно предпринимать в пределах адаптивного карантина.
Ранее главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил, что минздрав не исключает ужесточения карантина в некоторых областях страны. По данным Центра общественного здоровья, уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на Украине с 18 мая по 18 июня возрос на 80%.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,2 миллиона случаев заражения, свыше 445 тысяч человек скончались.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаВиктор ЛяшкоКоронавирус COVID-19Максим СтепановВОЗОдессаУкраинаВ мире
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