Глава минздрава назвал поведение украинцев при карантине анархией

КИЕВ, 19 июн – РИА Новости. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов назвал поведение украинцев во время карантина "анархией".
"Главное, я считаю, чтобы прекратить этот рост (случаев коронавируса – ред.), нужно придерживаться тех рекомендации министерства, которые даются. Потому что иногда анархия полная с точки зрения соблюдения правил, которые мы рекомендуем. Нужно посмотреть, что происходит на улице, в ресторанах, клубах, барах, на пляжах в Одессе. Поэтому, конечно, трудно сдерживать таким образом коронавирусную болезнь", - сказал Степанов в эфире телеканала "1+1".
По его словам, минздрав контролирует ситуацию с динамикой роста числа больных COVID-19. Учитывая динамику, ведомство предлагает действия, которые нужно предпринимать в пределах адаптивного карантина.
Ранее главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил, что минздрав не исключает ужесточения карантина в некоторых областях страны. По данным Центра общественного здоровья, уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на Украине с 18 мая по 18 июня возрос на 80%.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,2 миллиона случаев заражения, свыше 445 тысяч человек скончались.
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