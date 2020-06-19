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Юрист оценил вероятность приостановки выхода книги экс-советника Трампа
Суд с большой вероятностью может приостановить публикацию книги Джона Болтона по требованию минюста США, хотя нельзя исключать, что судья сочтет попытки... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T09:18
джон болтон
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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джон болтон, дональд трамп, сша, в мире

Юрист оценил вероятность приостановки выхода книги экс-советника Трампа

09:18 19.06.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкДжон Болтон
Джон Болтон
© Sputnik / Виктор Толочко
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Джон Болтон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости, Алексей Богдановский. Суд с большой вероятностью может приостановить публикацию книги Джона Болтона по требованию минюста США, хотя нельзя исключать, что судья сочтет попытки задержать выход книги недобросовестными, считает партнер юридической фирмы Marks & Sokolov, бывший сенатор штата Пенсильвания Брюс Маркс.
"Учитывая заявленный интерес в области национальной безопасности, очень возможно, что суд временно запретит публикацию, чтобы определить, действительно ли некоторые части книги содержат секретную информацию, и если это действительно так, то распорядится отредактировать ее до публикации", - сказал Маркс.
Суд в Вашингтоне в пятницу рассмотрит требование минюста приостановить выход книги "Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома", которую написал экс-советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. Администрация утверждает, что в книге содержатся секретные сведения, а Болтон не согласовал содержание с властями. Издательство заявляет, что книга уже отпечатана и разошлась, хотя и не поступила в продажу, так что приостановить публикацию де-факто нельзя. Накануне судебного слушания ряд изданий опубликовали пространные пассажи из книги, которые содержат резкую критику Трампа.
"В иске говорится, что Болтон не выполнил соглашения, которые требовали от него завершить перед публикацией процесс рассмотрения книги и обеспечить, чтобы не были разглашены никакие секреты национальной безопасности. От правительственных чиновников высшего уровня с допуском к секретным материалам обычно требуют подписать подобные соглашения", - пояснил Маркс.
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По его словам, попытка Болтона упредить решение суда, запланировав публикацию на 23 июня, вряд ли удастся. "Редактирование книги — это его проблема, а не властей", - сказал юрист.
Он пояснил также, что, в отличие дел о свободе слова в СМИ, которая гарантирована Первой поправкой к Конституции США, суд не обязан уравновешивать общественный интерес к книге с национальной безопасностью: в данном случае суд лишь обеспечивает реализацию контракта.
"В то же время, суд может заключить, что власти недобросовестно задерживают одобрение отдельных отрывков книги, чтобы избежать неприятностей для президента, или что информация засекречена несправедливо. Если это так, то суд может разрешить продолжить публикацию", - сказал юрист.
Маркс, который является сторонником Трампа, счел действия Болтона неприемлемыми.
"От большинства американцев не укрылось лицемерие Болтона, который после того, как его уволил президент Трамп, отказался давать показания перед конгрессом во время процесса импичмента, а теперь пытается продавать книги по 29,99 доллара за штуку", - считает Маркс.
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"Ирония дела Болтона в том, что, вероятно, его будут демонизировать обе стороны — республиканцы за нарушение соглашения и очевидную ложь президенту, а демократы — за то, что он не дал показаний. Республиканцы также отметят, что уголовного наказания за ложь в книге нет, а вот за дачу ложных показаний конгрессу есть жесткое наказание, и это еще больше подрывает тот авторитет, который у Болтона еще мог сохраниться", - считает Маркс.
Он отметил, что нынешний иск минюста к Болтону — гражданский, требующий соблюдения контракта. В принципе минюст может пойти и на эскалацию, обвинив Болтона в преступлении, считает юрист.
"Если книга будет опубликована без редактирования предположительно секретной информации о национальной безопасности, Болтон может столкнуться с уголовными обвинениями, наказание по которым превышает 10 лет тюрьмы", - заключил Маркс.
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Джон БолтонДональд ТрампСШАВ мире
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