Водные и железнодорожные перевозки признали пострадавшими отраслями

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Правительственная комиссия по повышению устойчивости развития экономики РФ одобрила включение в перечень наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей перевозку пассажиров водным транспортом и железной дорогой в междугороднем сообщении, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Собеседники газеты утверждают, что профильная правкомиссия обсудила этот вопрос 5 июня, а Минэкономразвития поручено подготовить документы, "но пока этого не произошло". По данным издания, соответствующее постановление кабмина выйдет до конца недели. В Минтрансе изданию подтвердили решение правкомиссии, отметив, что вопрос находится в компетенции Минэкономразвития.
О включении водного пассажирского транспорта в перечень пострадавших от коронавируса отраслей просили Российская палата судоходства и РСПП, пишет газета. Пандемия COVID-19 практически остановила деятельность компаний этой отрасли, их возможные убытки в навигацию оценивались свыше 5 миллиардов рублей. Включение в перечень пострадавших отраслей пассажирских морских и внутренних водных перевозок согласовали Минтранс, Минфин и Минэкономразвития, отмечает издание.
Кроме того, Минтранс предложил дополнить перечень деятельностью внутреннего водного грузового транспорта и вспомогательной, связанной в целом с внутренним водным транспортом (под таким ОКВЭД работают некоторые пассажирские перевозчики). По оценке главы министерства Евгения Дитриха, перевозки пассажиров водниками из-за пандемии могут упасть на 75%, грузов - более чем на 30%. Однако Минэкономразвития высказалось против внесения грузовых перевозок в список, отметив, что снижение выручки компаний связано с общим снижением спроса и климатическими факторами.
В начале апреля в перечень включили пригородное железнодорожное сообщение. В мае Минэкономразвития предложило также признать пострадавшими от коронавируса перевозки в междугороднем и международном сообщении, но в Минфине заявили, что на совещании по транспорту 7 мая решение по ним не принималось. В итоге Минэкономразвития включило в перечень лишь междугороднее сообщение.
Президент России Владимир Путин по итогам совещания по транспорту, которое прошло 7 мая, поручил правительству включить в перечень пострадавших от COVID-19 отраслей железнодорожные перевозки пассажиров и внутренний водный транспорт. Срок исполнения поручения истек 10 июня.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф