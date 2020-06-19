Водные и железнодорожные перевозки признали пострадавшими отраслями

Собеседники газеты утверждают, что профильная правкомиссия обсудила этот вопрос 5 июня, а Минэкономразвития поручено подготовить документы, "но пока этого не произошло". По данным издания, соответствующее постановление кабмина выйдет до конца недели. В Минтрансе изданию подтвердили решение правкомиссии, отметив, что вопрос находится в компетенции Минэкономразвития.

В начале апреля в перечень включили пригородное железнодорожное сообщение. В мае Минэкономразвития предложило также признать пострадавшими от коронавируса перевозки в междугороднем и международном сообщении, но в Минфине заявили, что на совещании по транспорту 7 мая решение по ним не принималось. В итоге Минэкономразвития включило в перечень лишь междугороднее сообщение.