Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200619/1573164458.html
Водные и железнодорожные перевозки признали пострадавшими отраслями
Правительственная комиссия по повышению устойчивости развития экономики РФ одобрила включение в перечень наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T09:16
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
евгений дитрих
российский союз промышленников и предпринимателей
министерство финансов рф (минфин россии)
владимир путин
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/05/1569606525_0:239:2320:1544_1400x0_80_0_0_5b9c22b094b790689ed5ab62988d6d5f.jpg
https://ria.ru/20200619/1573162964.html
2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/05/1569606525_0:239:2320:1544_1400x0_80_0_0_5b9c22b094b790689ed5ab62988d6d5f.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/05/1569606525_139:0:2198:1544_1400x0_80_0_0_732cbb0c9aff37cc89fc6948d0851174.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/05/1569606525_397:0:1941:1544_1400x0_80_0_0_bd121dab5e6708bf87467ab49b7f7504.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, евгений дитрих, российский союз промышленников и предпринимателей, министерство финансов рф (минфин россии), владимир путин, экономика

Водные и железнодорожные перевозки признали пострадавшими отраслями

09:16 19.06.2020
527
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПассажиры в зале ожидания Ярославского вокзала
Пассажиры в зале ожидания Ярославского вокзала
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Пассажиры в зале ожидания Ярославского вокзала. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Правительственная комиссия по повышению устойчивости развития экономики РФ одобрила включение в перечень наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей перевозку пассажиров водным транспортом и железной дорогой в междугороднем сообщении, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Собеседники газеты утверждают, что профильная правкомиссия обсудила этот вопрос 5 июня, а Минэкономразвития поручено подготовить документы, "но пока этого не произошло". По данным издания, соответствующее постановление кабмина выйдет до конца недели. В Минтрансе изданию подтвердили решение правкомиссии, отметив, что вопрос находится в компетенции Минэкономразвития.
Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин
08:30Распространение нового коронавируса
Глава ТПП попросил Мишустина отнести нефтесервис к пострадавшим отраслям
О включении водного пассажирского транспорта в перечень пострадавших от коронавируса отраслей просили Российская палата судоходства и РСПП, пишет газета. Пандемия COVID-19 практически остановила деятельность компаний этой отрасли, их возможные убытки в навигацию оценивались свыше 5 миллиардов рублей. Включение в перечень пострадавших отраслей пассажирских морских и внутренних водных перевозок согласовали Минтранс, Минфин и Минэкономразвития, отмечает издание.
Кроме того, Минтранс предложил дополнить перечень деятельностью внутреннего водного грузового транспорта и вспомогательной, связанной в целом с внутренним водным транспортом (под таким ОКВЭД работают некоторые пассажирские перевозчики). По оценке главы министерства Евгения Дитриха, перевозки пассажиров водниками из-за пандемии могут упасть на 75%, грузов - более чем на 30%. Однако Минэкономразвития высказалось против внесения грузовых перевозок в список, отметив, что снижение выручки компаний связано с общим снижением спроса и климатическими факторами.
В начале апреля в перечень включили пригородное железнодорожное сообщение. В мае Минэкономразвития предложило также признать пострадавшими от коронавируса перевозки в междугороднем и международном сообщении, но в Минфине заявили, что на совещании по транспорту 7 мая решение по ним не принималось. В итоге Минэкономразвития включило в перечень лишь междугороднее сообщение.
Президент России Владимир Путин по итогам совещания по транспорту, которое прошло 7 мая, поручил правительству включить в перечень пострадавших от COVID-19 отраслей железнодорожные перевозки пассажиров и внутренний водный транспорт. Срок исполнения поручения истек 10 июня.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф
Общенациональный план действий по восстановлению российской экономики
5 июня, 12:23
Общенациональный план действий по восстановлению российской экономики
200022
Обсудить 2
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Евгений ДитрихРоссийский союз промышленников и предпринимателейМинистерство финансов РФ (Минфин России)Владимир ПутинЭкономика
Рекомендуем
Джон Болтон
Юрист оценил вероятность приостановки выхода книги экс-советника Трампа
Врач у окна
Более 180 пациентов московского центра "Вороновское" лечатся от COVID-19
В России представили гражданскую версию арктического вертолета Ми-8
"Вертолеты России" создали гражданский вариант арктического Ми-8
Мужчика в защитной маске у рекламного щита, установленного в Киеве в связи с коронавирусом
Глава минздрава назвал поведение украинцев при карантине анархией
Президент Молдавии Игорь Додон
Додон предложил провести досрочные выборы депутатов осенью или весной
Кипр
Россия может расторгнуть налоговое соглашение с Кипром, сообщили СМИ
Глава СК РФ Александр Бастрыкин
Бастрыкин поручил направить криминалистов для поиска детей в КЧР
Люди отдыхают в парке на улице Крупской в Москве
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле
Тестирование на коронавирус
На Украине число выявленных случаев коронавируса выросло до 34 984
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин расширил перечень проектов, финансируемых из средств ФНБ
Медик у машины скорой помощи
В Воронежской области выявили более 200 новых заболевших COVID-19
Сотрудник полиции
Адвокатов осужденного за взятки экс-мэра Владивостока обвинили в шантаже
Банк Англии в Лондоне
Церковь и Банк Англии извинились за связь с работорговлей, сообщили СМИ
Мужчина в защитной маске покупает продукты в гипермаркете
В ФАС оценили ситуацию с ценами после коронавирусного всплеска
Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин
Глава ТПП попросил Мишустина отнести нефтесервис к пострадавшим отраслям
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:57Путин и Лукашенко обсудили соглашение о взаимном признании виз
13:56ОП готова продлить срок приема заявлений от наблюдателей
13:56ЦБ оценит целесообразность дальнейшего снижения ставки
13:55В псковской психбольнице выявили бессимптомный очаг COVID-19
13:54ЦБ видит риск значимого отклонения инфляции вниз от цели в 2021 году
13:53Лукашенко: "поставим на место" любой банк, если он финансирует политику
13:53Лукашенко обвинил конкурентов в создании "каруселей" при проведении акций
13:53Путин и Лукашенко отметили значимость мероприятий в честь Дня Победы
13:51Во Франции прокомментировали позицию Парижа по Минским соглашениям
13:50Росгидромет предупредил о череде опасных погодных явлений в Москве
13:48Кадыров вернул на родину пенсионера из дома престарелых в Киргизии
13:48Путин обсудил с президентом Монголии борьбу с коронавирусом
13:46Лукашенко заявил, что Минск не будет вводить карантин ради финпомощи МВФ
13:46Прилепин прокомментировал высказывание Бони о "нищебродах"
13:46Рубль нейтрально отреагировал на решение ЦБ снизить ставку
13:45Слуцкий отметил важность права вето в Совбезе ООН
13:45В Кемеровской области займутся "Архитектурой семьи" с участием РПЦ
13:44В мусульманской общине РФ призвали поддержать русский язык
13:43В ЦБ оценили влияние краткосрочных проинфляционных факторов в России
13:43Суд в Осло отправил в тюрьму экс-главу отдела по борьбе оргпреступностью
Лента новостейМолния