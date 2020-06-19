"Вертолеты России" создали гражданский вариант арктического Ми-8

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

"Вертолет Ми-8АМТ в арктическом исполнении завершил программу летных испытаний и прошел процедуру приемки независимой инспекции Росавиации . Одна из главных особенностей <...> — разработанная Национальным центром вертолетостроения "Миль и Камов" уникальная система подогрева агрегатов трансмиссии, благодаря которой возможен оперативный запуск двигателей при крайне низких температурах, даже если борт длительное время находился в условиях безангарного базирования на открытом воздухе", — сказано в релизе.

Помимо системы подогрева трансмиссии, вертолет оснастили теплозащитой грузовой кабины и специальными теплоизоляционными шторами в двери и створках кабины, а внутренние коммуникации связывают не резиновые, а морозоустойчивые тефлоновые шланги.

"Новый Ми-8АМТ будет востребован у широкого круга российских компаний и государственных структур, реализующих проекты и выполняющих задачи в зоне Арктики . Первая машина готова к передаче в эксплуатацию, ведутся переговоры с рядом потенциальных российских заказчиков", — отметил генеральный директор "Вертолетов России" Андрей Богинский

Технические подробности

Для увеличения преодолеваемых вертолетом расстояний в машине установили дополнительные топливные баки. Дальность полета арктического Ми-8АМТ составляет до 1400 километров.

Также на машину может устанавливаться система аварийного приводнения для полетов над обширной водной поверхностью арктической зоны.

Кроме того, в комплекс входят несколько навигационных систем определения местоположения вертолета, локатор с горизонтальной и вертикальной разверткой данных о метеообстановке, цифровой автопилот, радиостанции с широким диапазоном частот.

Машина способна в автоматическом режиме выполнять висение, полет по запланированному маршруту висения и заход на посадку.