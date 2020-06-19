"Вертолеты России" создали гражданский вариант арктического Ми-8

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Холдинг "Вертолеты России" (входит в "Ростех") начал серийное производство арктических Ми-8АМТ для гражданских заказчиков, Улан-Удэнский авиационный завод уже выпустил первую машину, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Вертолет Ми-8АМТ в арктическом исполнении завершил программу летных испытаний и прошел процедуру приемки независимой инспекции Росавиации. Одна из главных особенностей <...> — разработанная Национальным центром вертолетостроения "Миль и Камов" уникальная система подогрева агрегатов трансмиссии, благодаря которой возможен оперативный запуск двигателей при крайне низких температурах, даже если борт длительное время находился в условиях безангарного базирования на открытом воздухе", — сказано в релизе.
Помимо системы подогрева трансмиссии, вертолет оснастили теплозащитой грузовой кабины и специальными теплоизоляционными шторами в двери и створках кабины, а внутренние коммуникации связывают не резиновые, а морозоустойчивые тефлоновые шланги.
"Новый Ми-8АМТ будет востребован у широкого круга российских компаний и государственных структур, реализующих проекты и выполняющих задачи в зоне Арктики. Первая машина готова к передаче в эксплуатацию, ведутся переговоры с рядом потенциальных российских заказчиков", — отметил генеральный директор "Вертолетов России" Андрей Богинский.
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Технические подробности
Для увеличения преодолеваемых вертолетом расстояний в машине установили дополнительные топливные баки. Дальность полета арктического Ми-8АМТ составляет до 1400 километров.
Также на машину может устанавливаться система аварийного приводнения для полетов над обширной водной поверхностью арктической зоны.
Кроме того, в комплекс входят несколько навигационных систем определения местоположения вертолета, локатор с горизонтальной и вертикальной разверткой данных о метеообстановке, цифровой автопилот, радиостанции с широким диапазоном частот.
Машина способна в автоматическом режиме выполнять висение, полет по запланированному маршруту висения и заход на посадку.
Пилотажно-навигационный комплекс существенно снижает нагрузку на экипаж и способствует повышению безопасности полета.
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