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Бастрыкин поручил направить криминалистов для поиска детей в КЧР
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил направить криминалистов центрального аппарата ведомства для помощи в поисках двух пропавших детей в Карачаево-Черкесии,... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T09:11
светлана петренко
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
карачаево-черкесская республика (кчр)
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
александр бастрыкин
хабезский район
краснодарский край
происшествия
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светлана петренко, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), карачаево-черкесская республика (кчр), следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр бастрыкин, хабезский район, краснодарский край, происшествия

Бастрыкин поручил направить криминалистов для поиска детей в КЧР

09:11 19.06.2020
1977
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГлава СК РФ Александр Бастрыкин
Глава СК РФ Александр Бастрыкин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил направить криминалистов центрального аппарата ведомства для помощи в поисках двух пропавших детей в Карачаево-Черкесии, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Ранее сообщалось, что возбуждено уголовное дело по факту исчезновения двух малолетних детей в Карачаево-Черкесии. По данным СК, 16 июня около в 12.00 мальчик и его сестра с разрешения матери ушли из дома – животноводческой фермы, расположенной в 3 километрах в северном направлении от аула Бесленей Хабезского района - в сторону реки Большой Зеленчук, чтобы поиграть, и не вернулись.
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"... Для скорейшего выяснения всех обстоятельств произошедшего, а также для оказания практической помощи в поисках детей, Председатель Следственного комитета РФ поручил руководству Главного управления криминалистики центрального аппарата направить в регион следователей-криминалистов, имеющих соответствующий опыт в расследовании подобных происшествий", - сказала Петренко.
Петренко также сообщила, что ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК РФ.
На данный момент в поисках детей участвуют более 500 человек из числа поисково-спасательных отрядов МЧС РФ, сотрудников СК, МВД РФ по КЧР, управления Росгвардии по КЧР, волонтеров поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт". Кроме того, в поисках участвуют жители республики практически из всех районов, а также из соседних районов - Ставропольского, Краснодарского края, республик Кабардино-Балкарии и Адыгеи, добавила Петренко.
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Светлана ПетренкоФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Карачаево-Черкесская республика (КЧР)Следственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Александр БастрыкинХабезский районКраснодарский крайПроисшествия
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