Бастрыкин поручил направить криминалистов для поиска детей в КЧР

В Карачаево-Черкесии завели дело об убийстве после исчезновения детей

В Карачаево-Черкесии завели дело об убийстве после исчезновения детей

"... Для скорейшего выяснения всех обстоятельств произошедшего, а также для оказания практической помощи в поисках детей, Председатель Следственного комитета РФ поручил руководству Главного управления криминалистики центрального аппарата направить в регион следователей-криминалистов, имеющих соответствующий опыт в расследовании подобных происшествий", - сказала Петренко.