Бастрыкин поручил направить криминалистов для поиска детей в КЧР

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил направить криминалистов центрального аппарата ведомства для помощи в поисках двух пропавших детей в Карачаево-Черкесии, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Ранее сообщалось, что возбуждено уголовное дело по факту исчезновения двух малолетних детей в Карачаево-Черкесии. По данным СК, 16 июня около в 12.00 мальчик и его сестра с разрешения матери ушли из дома – животноводческой фермы, расположенной в 3 километрах в северном направлении от аула Бесленей Хабезского района - в сторону реки Большой Зеленчук, чтобы поиграть, и не вернулись.
"... Для скорейшего выяснения всех обстоятельств произошедшего, а также для оказания практической помощи в поисках детей, Председатель Следственного комитета РФ поручил руководству Главного управления криминалистики центрального аппарата направить в регион следователей-криминалистов, имеющих соответствующий опыт в расследовании подобных происшествий", - сказала Петренко.
Петренко также сообщила, что ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК РФ.
На данный момент в поисках детей участвуют более 500 человек из числа поисково-спасательных отрядов МЧС РФ, сотрудников СК, МВД РФ по КЧР, управления Росгвардии по КЧР, волонтеров поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт". Кроме того, в поисках участвуют жители республики практически из всех районов, а также из соседних районов - Ставропольского, Краснодарского края, республик Кабардино-Балкарии и Адыгеи, добавила Петренко.