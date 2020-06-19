Додон предложил провести досрочные выборы депутатов осенью или весной

КИШИНЕВ, 19 июн — РИА Новости. Президент Президент Молдавии Игорь Додон полагает, что одним из вариантов разрешения политического кризиса, возникшего после исчезновения парламентского большинства, станет проведение досрочных выборов депутатов в ноябре этого или феврале-марте следующего года.

В среду депутат молдавского парламента Ефросиния Грецу подала заявление о выходе из парламентской фракции Демпартии и вступлении в группу Pro Moldova, таким образом, коалиция социалистов и демократов осталась без правящего большинства.

"Один из вариантов развития событий — это проведение досрочных выборов парламента, если КС разрешит их проведение в один день с президентскими выборами, то так и будет. Если нет, то после президентских выборов сразу распускается парламент и идем на досрочные выборы в феврале-марте следующего года", - заявил Додон в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook

При этом президент считает, что возможны и другие варианты, к примеру, правительство Иона Кику может продолжить работу без поддержки парламента вплоть до президентских выборов, запланированных на 1 ноября. Также Додон считает возможным создание нового парламентского большинства, в которое помимо Соцпартии и демократов войдут партия "Действие и солидарность" и партия "Платформа "Достоинство и правда".

"Я никого не приглашаю официально, но на следующей неделе я открыт для встречи с лидерами этих четырех партий — без разницы с прессой, или без нее", - добавил Додон.