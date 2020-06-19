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Додон предложил провести досрочные выборы депутатов осенью или весной
Президент Молдавии Игорь Додон полагает, что одним из вариантов разрешения политического кризиса, возникшего после исчезновения парламентского большинства,... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T09:08
ион кику
игорь додон
молдавия
в мире
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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ион кику, игорь додон, молдавия, в мире

Додон предложил провести досрочные выборы депутатов осенью или весной

09:08 19.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Молдавии Игорь Додон
Президент Молдавии Игорь Додон
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 19 июн — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон полагает, что одним из вариантов разрешения политического кризиса, возникшего после исчезновения парламентского большинства, станет проведение досрочных выборов депутатов в ноябре этого или феврале-марте следующего года.
В среду депутат молдавского парламента Ефросиния Грецу подала заявление о выходе из парламентской фракции Демпартии и вступлении в группу Pro Moldova, таким образом, коалиция социалистов и демократов осталась без правящего большинства.
Президент Молдавии Игорь Додон
11 мая, 09:39
Додон предложил провести президентские выборы в Молдавии 1 ноября
"Один из вариантов развития событий — это проведение досрочных выборов парламента, если КС разрешит их проведение в один день с президентскими выборами, то так и будет. Если нет, то после президентских выборов сразу распускается парламент и идем на досрочные выборы в феврале-марте следующего года", - заявил Додон в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.
При этом президент считает, что возможны и другие варианты, к примеру, правительство Иона Кику может продолжить работу без поддержки парламента вплоть до президентских выборов, запланированных на 1 ноября. Также Додон считает возможным создание нового парламентского большинства, в которое помимо Соцпартии и демократов войдут партия "Действие и солидарность" и партия "Платформа "Достоинство и правда".
"Я никого не приглашаю официально, но на следующей неделе я открыт для встречи с лидерами этих четырех партий — без разницы с прессой, или без нее", - добавил Додон.
Коалиция в молдавском парламенте была сформирована в марте демократами и социалистами. На сегодняшний день Соцпартия представлена в парламенте 37 депутатами, у демократов осталось 13 мандатов, то есть коалиция состоит из 50 депутатов. В случае объединения оппозиции и присоединения к ней независимого депутата правительство может быть отправлено в отставку.
Триумфальная арка в Кишиневе
27 мая, 13:09
В КС Молдавии обсудят досрочные выборы парламента и президента
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Ион КикуИгорь ДодонМолдавияВ мире
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