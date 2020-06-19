https://ria.ru/20200619/1573163553.html
В Канаде осквернили памятник экс-премьеру и отцу нынешнего лидера
Вандалы осквернили памятник бывшему премьер-министру Канады Пьеру Эллиоту Трюдо, являющему отцом нынешнего премьера страны Джастина Трюдо, полиция расследует... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T08:54
2020-06-19T08:54
джастин трюдо
онтарио
канада
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джастин трюдо, онтарио, канада, в мире
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости.
Вандалы осквернили памятник бывшему премьер-министру Канады
Пьеру Эллиоту Трюдо, являющему отцом нынешнего премьера страны Джастина Трюдо
, полиция расследует обстоятельства случившегося, говорится в сообщении, опубликованном в Twitter
полиции муниципалитета Йорк в провинции Онтарио
.
Инцидент произошел в парке города Вон, где установлена бронзовая статуя экс-премьера в полный рост.
"Офицеры полиции расследуют сообщение о том, что статуя Пьера Эллиота Трюдо в парке города Вон подверглась вандализму. Согласно полученным сведениям, лицо статуи было облито черной краской", - говорится в сообщении полиции. Правоохранительные органы обратились к очевидцам произошедшего с просьбой связаться с полицией.
Как сообщает телеканал CBC
со ссылкой на полицию, в расследовании принимает участие отдел по борьбе с преступлениями на почве ненависти.
Администрация города Вон направила специальные бригады для очистки памятника. К настоящему моменту краска со статуи была полностью удалена.
Ранее по городам США, а затем и по ряду стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Один полицейский был обвинен в убийстве, трое других - в пособничестве убийству. На фоне массовых протестов целый ряд статуй убрали по решению властей или стихийно снесли в США в последние недели.