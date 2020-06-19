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В Канаде осквернили памятник экс-премьеру и отцу нынешнего лидера
Вандалы осквернили памятник бывшему премьер-министру Канады Пьеру Эллиоту Трюдо, являющему отцом нынешнего премьера страны Джастина Трюдо, полиция расследует... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T08:54
джастин трюдо
онтарио
канада
в мире
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РИА Новости
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353
60
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джастин трюдо, онтарио, канада, в мире

В Канаде осквернили памятник экс-премьеру и отцу нынешнего лидера

08:54 19.06.2020
585
© РИА Новости / Алекс Панциков / Перейти в фотобанкПремьер-министр Канады Джастин Трюдо
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо
© РИА Новости / Алекс Панциков
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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Вандалы осквернили памятник бывшему премьер-министру Канады Пьеру Эллиоту Трюдо, являющему отцом нынешнего премьера страны Джастина Трюдо, полиция расследует обстоятельства случившегося, говорится в сообщении, опубликованном в Twitter полиции муниципалитета Йорк в провинции Онтарио.
Инцидент произошел в парке города Вон, где установлена бронзовая статуя экс-премьера в полный рост.
"Офицеры полиции расследуют сообщение о том, что статуя Пьера Эллиота Трюдо в парке города Вон подверглась вандализму. Согласно полученным сведениям, лицо статуи было облито черной краской", - говорится в сообщении полиции. Правоохранительные органы обратились к очевидцам произошедшего с просьбой связаться с полицией.
Как сообщает телеканал CBC со ссылкой на полицию, в расследовании принимает участие отдел по борьбе с преступлениями на почве ненависти.
Администрация города Вон направила специальные бригады для очистки памятника. К настоящему моменту краска со статуи была полностью удалена.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо
6 июня, 01:39
Трюдо преклонил колено в память о Флойде во время акции против расизма
Ранее по городам США, а затем и по ряду стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Один полицейский был обвинен в убийстве, трое других - в пособничестве убийству. На фоне массовых протестов целый ряд статуй убрали по решению властей или стихийно снесли в США в последние недели.
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Джастин ТрюдоОнтариоКанадаВ мире
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