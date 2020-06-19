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Министр здравоохранения Удмуртии заразился коронавирусом
Министр здравоохранения Удмуртии Георгий Щербак заболел коронавирусом, болезнь протекает бессимптомно, сообщает оперштаб региона. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T08:44
георгий щербак
удмуртская республика (удмуртия)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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георгий щербак, удмуртская республика (удмуртия), общество

Министр здравоохранения Удмуртии заразился коронавирусом

08:44 19.06.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедики
Медики
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Медики. Архивное фото
УФА, 19 июн - РИА Новости. Министр здравоохранения Удмуртии Георгий Щербак заболел коронавирусом, болезнь протекает бессимптомно, сообщает оперштаб региона.
"У министра здравоохранения Удмуртии Георгия Щербака тест на коронавирусную инфекцию показал положительный результат", - говорится в сообщении оперштаба.
Штаб со ссылкой на министра сообщает, что он находится на полной самоизоляции, выполняет все рекомендации врачей.
"Пока болезнь протекает бессимптомно. Все контактные лица уже сдали тест на коронавирус — результаты отрицательные. Отметим, что все члены правительства республики начиная с марта регулярно сдают тесты на коронавирусную инфекцию", - сообщает оперштаб.
По данным минздрава региона, на 19 июня в Удмуртии зарегистрировано 1216 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, 752 человека выздоровели, 24 умерли.
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