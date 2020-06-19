Министр здравоохранения Удмуртии заразился коронавирусом

УФА, 19 июн - РИА Новости. Министр здравоохранения Удмуртии Министр здравоохранения Удмуртии Георгий Щербак заболел коронавирусом, болезнь протекает бессимптомно, сообщает оперштаб региона.

"У министра здравоохранения Удмуртии Георгия Щербака тест на коронавирусную инфекцию показал положительный результат", - говорится в сообщении оперштаба.

Штаб со ссылкой на министра сообщает, что он находится на полной самоизоляции, выполняет все рекомендации врачей.

"Пока болезнь протекает бессимптомно. Все контактные лица уже сдали тест на коронавирус — результаты отрицательные. Отметим, что все члены правительства республики начиная с марта регулярно сдают тесты на коронавирусную инфекцию", - сообщает оперштаб.

По данным минздрава региона, на 19 июня в Удмуртии зарегистрировано 1216 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, 752 человека выздоровели, 24 умерли.