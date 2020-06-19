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АБИИ выделил Монголии сто миллионов долларов на борьбу с COVID-19
Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) выделил Монголии кредит размером в 100 миллионов долларов для поддержки в ликвидации последствий коронавируса, РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T08:40
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, китай, монголия, экономика

АБИИ выделил Монголии сто миллионов долларов на борьбу с COVID-19

08:40 19.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВид на Улан-Батор
Вид на Улан-Батор
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Вид на Улан-Батор. Архивное фото
ПЕКИН, 19 июн – РИА Новости. Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) выделил Монголии кредит размером в 100 миллионов долларов для поддержки в ликвидации последствий коронавируса, говорится в пресс-релизе финансового института.
Это первый кредит, который выдал банк Монголии.
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"Совет директоров АБИИ одобрил кредит Монголии на сумму 100 миллионов долларов для поддержки Программы по экстренному реагированию на COVID-19, которая направлена на смягчение негативных социально-экономических последствий пандемии и ликвидации бедности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что правительство Монголии принимает активные меры для того, чтобы справиться с негативными последствиями COVID-19, но страна по-прежнему остается уязвимой перед лицом пандемии.
По оценкам монгольских властей, около 20% населения подвержены высокому риску из-за перегруженной системы здравоохранения.
Кроме того, банк отмечает, что ограниченная диверсификация экономики Монголии делает ее в особенности подверженной таким шокам, как пандемия COVID-19, что может привести к сильнейшему экономическому спаду.
"Наш первый проект финансирования пришелся на это сложное время, когда страна борется с глобальным кризисом. Дополнительный капитал АБИИ, окажет дополнительную поддержку планам правительства Монголии по защите здоровья населения и ликвидации бедности в это сложное время", - отметил вице-президент банка Константин Лимитовский.
Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB) был создан в 2015 году для финансирования инфраструктурных проектов в АТР, объединяет 57 стран-участниц. Уставный капитал организации составляет 100 миллиардов долларов. Крупнейшие доли голосов в совете директоров банка получили Китай, Индия и Россия.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КитайМонголияЭкономика
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