АБИИ выделил Монголии сто миллионов долларов на борьбу с COVID-19

ПЕКИН, 19 июн – РИА Новости. Азиатский банк инфраструктурных инвестиций ( Азиатский банк инфраструктурных инвестиций ( АБИИ ) выделил Монголии кредит размером в 100 миллионов долларов для поддержки в ликвидации последствий коронавируса , говорится в пресс-релизе финансового института.

Это первый кредит, который выдал банк Монголии.

"Совет директоров АБИИ одобрил кредит Монголии на сумму 100 миллионов долларов для поддержки Программы по экстренному реагированию на COVID-19, которая направлена на смягчение негативных социально-экономических последствий пандемии и ликвидации бедности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правительство Монголии принимает активные меры для того, чтобы справиться с негативными последствиями COVID-19, но страна по-прежнему остается уязвимой перед лицом пандемии.

По оценкам монгольских властей, около 20% населения подвержены высокому риску из-за перегруженной системы здравоохранения.

Кроме того, банк отмечает, что ограниченная диверсификация экономики Монголии делает ее в особенности подверженной таким шокам, как пандемия COVID-19, что может привести к сильнейшему экономическому спаду.

"Наш первый проект финансирования пришелся на это сложное время, когда страна борется с глобальным кризисом. Дополнительный капитал АБИИ, окажет дополнительную поддержку планам правительства Монголии по защите здоровья населения и ликвидации бедности в это сложное время", - отметил вице-президент банка Константин Лимитовский.

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB) был создан в 2015 году для финансирования инфраструктурных проектов в АТР, объединяет 57 стран-участниц. Уставный капитал организации составляет 100 миллиардов долларов. Крупнейшие доли голосов в совете директоров банка получили Китай Индия и Россия.