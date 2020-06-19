Суд продлил арест срочнику Шамсутдинову

Дедовщина стала другой, но бить солдат не перестали Почему не удается искоренить дедовщину в армии? Нужны ли кредиты на лекарства? Зачем собирать данные о просмотрах сериалов в интернете? Ответы на эти вопросы в новом выпуске подкаста "Слышали новость?"