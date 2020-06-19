https://ria.ru/20200619/1573163134.html
Суд продлил арест срочнику Шамсутдинову
Читинский гарнизонный военный суд в пятницу продлил до 25 сентября срок содержания под стражей расстрелявшему сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T08:38
2020-06-19T08:38
рамиль шамсутдинов
стрельба в военной части в забайкалье
забайкальский край
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рамиль шамсутдинов, стрельба в военной части в забайкалье, забайкальский край, чита, происшествия