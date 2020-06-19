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Суд продлил арест срочнику Шамсутдинову
Читинский гарнизонный военный суд в пятницу продлил до 25 сентября срок содержания под стражей расстрелявшему сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T08:38
рамиль шамсутдинов
стрельба в военной части в забайкалье
забайкальский край
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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рамиль шамсутдинов, стрельба в военной части в забайкалье, забайкальский край, чита, происшествия

Суд продлил арест срочнику Шамсутдинову

08:38 19.06.2020
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© AP Photo / Project BazaРамиль Шамсутдинов
Рамиль Шамсутдинов
© AP Photo / Project Baza
Рамиль Шамсутдинов. Архивное фото
САРАТОВ, 19 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Читинский гарнизонный военный суд в пятницу продлил до 25 сентября срок содержания под стражей расстрелявшему сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову, сообщил РИА Новости его адвокат Равиль Тугушев.
"Срок ареста продлен на три месяца - до 25 сентября 2020 года", - сказал собеседник агентства.
Двадцать пятого октября 2019 года Шамсутдинов открыл стрельбу при сдаче караула. Погибли восемь человек, еще двое были тяжело ранены. Сам срочник объяснил свой поступок неуставными отношениями в войсковой части, сейчас он под стражей. Ему предъявили обвинение по статье "Убийство двух и более лиц" и "Покушение на убийство двух лиц". Шамсутдинову грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.
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Рамиль ШамсутдиновСтрельба в военной части в ЗабайкальеЗабайкальский крайЧитаПроисшествия
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