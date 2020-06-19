Киевский суд арестовал подозреваемого по делу об убийстве Гандзюк

КИЕВ, 19 июн – РИА Новости. Печерский районный суд Киева арестовал до 28 июля без права внесения залога главу Херсонского областного совета Владислава Мангера, которого подозревают в заказе нападения на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк, сообщила в пятницу пресс-служба офиса генерального прокурора.
Ранее суд в Киеве арестовал Мангера до 3 марта с правом внесения залога в размере более 90 тысяч долларов. Позже за него внесли залог, и он вернулся на работу. Генпрокуратура обжаловала решение об аресте с правом залога. Во вторник, по данным пресс-службы офиса генерального прокурора Украины, Мангера задержали украинские правоохранители.
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"Постановлением следственного судьи Печерского районного суда Киева 19 июня 2020 года удовлетворено ходатайство прокуроров офиса генерального прокурора об изменении меры пресечения председателю Херсонского областного совета, который обоснованно подозревается в заказе и организации нападения на Екатерину Гандзюк. Подозреваемый взят под стражу до 28 июля 2020 года без возможности внесения залога", - говорится в сообщении.
Ранее Юрий Луценко, занимавший должность генпрокурора Украины до августа 2019 года, сообщал, что в организации убийства подозревают Мангера. Подозреваемый был арестован с правом внесения залога в почти 2,5 миллиона гривен (около 104 тысяч долларов), а после его внесения вышел на свободу. Позже подозрение Мангеру заменили на "заказ причинения телесных повреждений". По версии следствия, Мангер вместе с бывшим помощником экс-депутата Херсонского облсовета Алексеем Левиным заказали нанесение тяжких телесных повреждений Гандзюк, повлекших ее смерть. Позже, 25 мая, суд продлил арест на два месяца Левину.
Гандзюк в июле 2018 года облили кислотой. Через несколько месяцев она скончалась в киевской больнице. Правоохранители расследовали дело о покушении на убийство, однако после смерти потерпевшей изменили квалификацию на заказное убийство. Следствие установило всех предполагаемых заказчиков и организаторов убийства Гандзюк.
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