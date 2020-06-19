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Киевский суд арестовал подозреваемого по делу об убийстве Гандзюк
Печерский районный суд Киева арестовал до 28 июля без права внесения залога главу Херсонского областного совета Владислава Мангера, которого подозревают в... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T08:34
екатерина гандзюк
леонид левин
юрий луценко
генеральная прокуратура рф
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киев
украина
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екатерина гандзюк, леонид левин, юрий луценко, генеральная прокуратура рф, херсон, киев, украина, в мире

Киевский суд арестовал подозреваемого по делу об убийстве Гандзюк

08:34 19.06.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКиев
Киев
© РИА Новости / Стрингер
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Киев. Архивное фото
КИЕВ, 19 июн – РИА Новости. Печерский районный суд Киева арестовал до 28 июля без права внесения залога главу Херсонского областного совета Владислава Мангера, которого подозревают в заказе нападения на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк, сообщила в пятницу пресс-служба офиса генерального прокурора.
Ранее суд в Киеве арестовал Мангера до 3 марта с правом внесения залога в размере более 90 тысяч долларов. Позже за него внесли залог, и он вернулся на работу. Генпрокуратура обжаловала решение об аресте с правом залога. Во вторник, по данным пресс-службы офиса генерального прокурора Украины, Мангера задержали украинские правоохранители.
Автомобиль скорой помощи в Киеве
14 июня, 17:02
Подозреваемый в убийстве Гандзюк попал в реанимацию
"Постановлением следственного судьи Печерского районного суда Киева 19 июня 2020 года удовлетворено ходатайство прокуроров офиса генерального прокурора об изменении меры пресечения председателю Херсонского областного совета, который обоснованно подозревается в заказе и организации нападения на Екатерину Гандзюк. Подозреваемый взят под стражу до 28 июля 2020 года без возможности внесения залога", - говорится в сообщении.
Ранее Юрий Луценко, занимавший должность генпрокурора Украины до августа 2019 года, сообщал, что в организации убийства подозревают Мангера. Подозреваемый был арестован с правом внесения залога в почти 2,5 миллиона гривен (около 104 тысяч долларов), а после его внесения вышел на свободу. Позже подозрение Мангеру заменили на "заказ причинения телесных повреждений". По версии следствия, Мангер вместе с бывшим помощником экс-депутата Херсонского облсовета Алексеем Левиным заказали нанесение тяжких телесных повреждений Гандзюк, повлекших ее смерть. Позже, 25 мая, суд продлил арест на два месяца Левину.
Гандзюк в июле 2018 года облили кислотой. Через несколько месяцев она скончалась в киевской больнице. Правоохранители расследовали дело о покушении на убийство, однако после смерти потерпевшей изменили квалификацию на заказное убийство. Следствие установило всех предполагаемых заказчиков и организаторов убийства Гандзюк.
Здание Службы бе­зо­пас­нос­ти Украины в Киеве
15 августа 2019, 15:55
СБУ опровергла данные Генпрокуратуры о сокрытии материалов по делу Гандзюк
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Екатерина ГандзюкЛеонид ЛевинЮрий ЛуценкоГенеральная прокуратура РФХерсонКиевУкраинаВ мире
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