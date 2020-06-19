Киевский суд арестовал подозреваемого по делу об убийстве Гандзюк

"Постановлением следственного судьи Печерского районного суда Киева 19 июня 2020 года удовлетворено ходатайство прокуроров офиса генерального прокурора об изменении меры пресечения председателю Херсонского областного совета, который обоснованно подозревается в заказе и организации нападения на Екатерину Гандзюк. Подозреваемый взят под стражу до 28 июля 2020 года без возможности внесения залога", - говорится в сообщении.

Гандзюк в июле 2018 года облили кислотой. Через несколько месяцев она скончалась в киевской больнице. Правоохранители расследовали дело о покушении на убийство, однако после смерти потерпевшей изменили квалификацию на заказное убийство. Следствие установило всех предполагаемых заказчиков и организаторов убийства Гандзюк.