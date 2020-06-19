https://ria.ru/20200619/1573162782.html
В Новосибирской области выявили 108 новых случаев заражения коронавирусом
Сто восемь новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, 128 человек выздоровели, скончались два пациента,... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T08:27
2020-06-19T08:27
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
новосибирск
новосибирская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, новосибирск, новосибирская область, общество
НОВОСИБИРСК, 19 июн - РИА Новости.
Сто восемь новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области
, 128 человек выздоровели, скончались два пациента, сообщает в пятницу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19
.
"По данным оперативного штаба, на утро 19 июня в регионе зарегистрировано 4819 случаев COVID-19 (+108 за последние сутки). 2630 пациентов выздоровели (+128 за сутки)", - говорится в сообщении.
По данным властей, скончались еще два пациента - это мужчины в возрасте 69 лет и 80 лет. Всего в регионе за весь период эпидемии зарегистрировано 65 летальных случаев, причиной которых стал коронавирус.
"В отделениях реанимации находятся 58 человек. На ИВЛ – 19 пациентов", - сообщает штаб.
В детскую больницу №3 госпитализированы 63 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска
– 2062. В больницы районов области госпитализированы 407 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.
Всего в Новосибирской области провели 168,7 тысячи тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 580 жителей региона, 23 249 человек сняты с наблюдения.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф