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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200619/1573162782.html
В Новосибирской области выявили 108 новых случаев заражения коронавирусом
Сто восемь новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, 128 человек выздоровели, скончались два пациента,... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T08:27
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, новосибирск, новосибирская область, общество

В Новосибирской области выявили 108 новых случаев заражения коронавирусом

08:27 19.06.2020
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© РИА Новости / Павел КононовАнализы на коронавирус в лаборатории
Анализы на коронавирус в лаборатории
© РИА Новости / Павел Кононов
Анализы на коронавирус в лаборатории. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 19 июн - РИА Новости. Сто восемь новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, 128 человек выздоровели, скончались два пациента, сообщает в пятницу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
"По данным оперативного штаба, на утро 19 июня в регионе зарегистрировано 4819 случаев COVID-19 (+108 за последние сутки). 2630 пациентов выздоровели (+128 за сутки)", - говорится в сообщении.
Исследования на наличие новой коронавирусной инфекции
Вчера, 08:28Распространение нового коронавируса
В Новосибирской области выявили 107 новых случаев заражения коронавирусом
По данным властей, скончались еще два пациента - это мужчины в возрасте 69 лет и 80 лет. Всего в регионе за весь период эпидемии зарегистрировано 65 летальных случаев, причиной которых стал коронавирус.
"В отделениях реанимации находятся 58 человек. На ИВЛ – 19 пациентов", - сообщает штаб.
В детскую больницу №3 госпитализированы 63 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2062. В больницы районов области госпитализированы 407 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.
Всего в Новосибирской области провели 168,7 тысячи тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 580 жителей региона, 23 249 человек сняты с наблюдения.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19НовосибирскНовосибирская областьОбщество
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