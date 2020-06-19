В Новосибирской области выявили 108 новых случаев заражения коронавирусом

НОВОСИБИРСК, 19 июн - РИА Новости. Сто восемь новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Сто восемь новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области , 128 человек выздоровели, скончались два пациента, сообщает в пятницу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19

"По данным оперативного штаба, на утро 19 июня в регионе зарегистрировано 4819 случаев COVID-19 (+108 за последние сутки). 2630 пациентов выздоровели (+128 за сутки)", - говорится в сообщении.

По данным властей, скончались еще два пациента - это мужчины в возрасте 69 лет и 80 лет. Всего в регионе за весь период эпидемии зарегистрировано 65 летальных случаев, причиной которых стал коронавирус.

"В отделениях реанимации находятся 58 человек. На ИВЛ – 19 пациентов", - сообщает штаб.

В детскую больницу №3 госпитализированы 63 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2062. В больницы районов области госпитализированы 407 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области провели 168,7 тысячи тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 580 жителей региона, 23 249 человек сняты с наблюдения.