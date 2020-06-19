СК возбудил дело после пожара на резервуаре для нефтепродуктов в ХМАО

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 июн - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности возбуждено в Уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности возбуждено в Ханты-Мансийском автономном округе после возгорания резервуара для нефтепродуктов, в результате которого пострадали два человека, сообщает в пятницу региональное следственное управление СК РФ.

Возгорание резервуара для нефтепродуктов в районе 12-го километра автодороги Нижневартовск - Мегион на территории нефтеперерабатывающего предприятия произошло 12 июня. Ведомство ранее сообщало о двух пострадавших операторах технической установки. Их оперативно доставили в медицинское учреждение.

На предприятии заявляли, что угрозы окружающей среде нет, создан оперативный штаб для выяснения причин случившегося. Согласно сведениям регионального департамента общественных и внешних связей, у пострадавших были зафиксированы ожоги третьей степени, они госпитализированы в Нижневартовскую окружную клиническую больницу. Проверку в связи с пожаром также начала местная прокуратура.

"Следственным отделом по городу Нижневартовск... по факту возгорания резервуара для нефтепродуктов, расположенного вблизи города Нижневартовск, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 217 УК РФ "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов", - говорится в сообщении.

По версии следствия, неустановленные работники Нижневартовского нефтеперерабатывающего объединения с 9 по 12 июня нарушили требования промышленной безопасности при эксплуатации товарно-сырьевой установки стабилизации нефти цеха, из-за чего и произошло возгорание нефтепродуктов в резервуаре, рядом с которым находились пострадавшие.

"Согласно данным судебно-медицинской экспертизы, полученные потерпевшими телесные повреждения повлекли тяжкий вред здоровью", - подчеркнули в ведомстве, добавив, что причины возгорания поможет установить пожарно-техническая экспертиза.