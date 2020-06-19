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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200619/1573162455.html
Почти 775 тысяч москвичей примут участие в электронном голосовании
Почти 775 тысяч человек предварительно включены в список "электронных" избирателей по поправкам в Конституцию РФ, сообщается на сайте мэра Москвы в пятницу. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T08:11
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
москва
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
конституция рф, москва

Почти 775 тысяч москвичей примут участие в электронном голосовании

08:11 19.06.2020
120
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкИнформационный стенд о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Казани
Информационный стенд о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Почти 775 тысяч человек предварительно включены в список "электронных" избирателей по поправкам в Конституцию РФ, сообщается на сайте мэра Москвы в пятницу.
"Запись на онлайн-голосование открыта на порталах mos.ru и gosuslugi.ru до 14.00 21 июня. Предварительно включены в список "электронных" избирателей почти 775 тысяч человек", - отмечается на сайте.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании смогут жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области. Дистанционное электронное голосование пройдет в период с 25 по 30 июня.
Нарезка напечатанных бюллетеней к голосованию по поправкам в Конституцию РФ на ОАО Подольская фабрика офсетной печати
16 июня, 16:00Голосование по поправкам в Конституцию
Эпидемиолог посоветовал пожилым людям голосовать по поправкам онлайн
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФМосква
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