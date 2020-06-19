https://ria.ru/20200619/1573162455.html
Почти 775 тысяч москвичей примут участие в электронном голосовании
Почти 775 тысяч человек предварительно включены в список "электронных" избирателей по поправкам в Конституцию РФ, сообщается на сайте мэра Москвы в пятницу. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T08:11
2020-06-19T08:11
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
москва
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https://ria.ru/20200616/1573009527.html
3
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
конституция рф, москва