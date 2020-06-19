https://ria.ru/20200619/1573162318.html
В Москве в пятницу ожидаются гроза и до плюс 30 градусов
Дождь с грозой, местами град и до плюс 30 ожидаются в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T08:04
2020-06-19T08:05
александр синенков
погода
москва
московская область (подмосковье)
общество
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https://ria.ru/20200618/1573096818.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр синенков, погода, москва, московская область (подмосковье), общество