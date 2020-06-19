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В Москве в пятницу ожидаются гроза и до плюс 30 градусов
Дождь с грозой, местами град и до плюс 30 ожидаются в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T08:05
александр синенков
погода
москва
московская область (подмосковье)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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александр синенков, погода, москва, московская область (подмосковье), общество

В Москве в пятницу ожидаются гроза и до плюс 30 градусов

08:04 19.06.2020 (обновлено: 08:05 19.06.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМосква
Москва
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Москва. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Дождь с грозой, местами град и до плюс 30 ожидаются в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня мы ожидаем в столице и в Московской области переменную облачность, во второй половине дня дождь, гроза, местами возможен град. Температура плюс 28 - плюс 30 градусов в столице, по области - 26-31 градус тепла", - рассказал Синенков.
По словам синоптика, будет дуть юго-восточный, южный порывистый ветер, со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление немного понизится до 747 миллиметров ртутного столба - это близко к норме.
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
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Александр СиненковПогодаМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
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