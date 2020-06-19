В Москве 21 июня пройдет акция "Спасибо медработникам"

"Спасибо врачам": гигантское граффити благодарности в Подольске Братья-художники решили поблагодарить врачей необычным способом и нарисовали гигантское граффити в их поддержку на поле под Подольском. Теперь огромное сердце с надписью "Спасибо врачам" видно с высоты птичьего полета.