В Москве 21 июня пройдет акция "Спасибо медработникам"

"...Город запускает акцию "Спасибо медработникам", чтобы поблагодарить врачей, медсестер, фельдшеров и лаборантов. Поздравления появятся на Останкинской башне и фасаде Смоленского моста, на платформах МЦК и МЦД, а на бульварах откроются тематические выставки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что горожане смогут увидеть фотографии столичных медиков за работой на улицах Москвы. На Чистопрудном, Гоголевском и Тверском бульварах 21 июня откроют экспозиции "Спасибо медработникам". Выставки передадут атмосферу, в которой работали врачи во время пандемии коронавируса.
Кроме того, на площадях города установят арт-объекты, посвященные работе врачей.
Также на эскалаторах метро, на платформах МЦК и МЦД с 18 по 21 июня прозвучат поздравления с Днем медработника от актеров Владимира Машкова и Ивана Охлобыстина, телеведущих Дмитрия Губерниева, Екатерины Стриженовой и Тутты Ларсен.
"Своих коллег также поздравят ведущие эксперты столичного Депздрава: главный врач ГКБ №67 Андрей Шкода, главный педиатр и детский нефролог Москвы, главный врач детской больницы имени З. А. Башляевой Исмаил Османов, главный врач московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" Сергей Переходов и другие", - отмечается в сообщении.