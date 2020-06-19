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В Москве 21 июня пройдет акция "Спасибо медработникам"
Акция "Спасибо медработникам" пройдет в столице 21 июня, поздравления врачей с Днем медицинского работника появятся в различных частях города, а на бульварах... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T08:00
андрей шкода
московское центральное кольцо (мцк)
екатерина стриженова
иван охлобыстин
москва
общество
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РИА Новости
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60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572713288_0:0:3212:1807_1400x0_80_0_0_c095d927ddb785a290a5c791a8bab791.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
андрей шкода, московское центральное кольцо (мцк), екатерина стриженова, иван охлобыстин, москва, общество

В Москве 21 июня пройдет акция "Спасибо медработникам"

08:00 19.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве переодеваются в защитные костюмы перед сменой
Врачи городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве переодеваются в защитные костюмы перед сменой
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врачи городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве переодеваются в защитные костюмы перед сменой. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Акция "Спасибо медработникам" пройдет в столице 21 июня, поздравления врачей с Днем медицинского работника появятся в различных частях города, а на бульварах откроются выставки, сообщается на сайте мэра Москвы.
"...Город запускает акцию "Спасибо медработникам", чтобы поблагодарить врачей, медсестер, фельдшеров и лаборантов. Поздравления появятся на Останкинской башне и фасаде Смоленского моста, на платформах МЦК и МЦД, а на бульварах откроются тематические выставки", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что горожане смогут увидеть фотографии столичных медиков за работой на улицах Москвы. На Чистопрудном, Гоголевском и Тверском бульварах 21 июня откроют экспозиции "Спасибо медработникам". Выставки передадут атмосферу, в которой работали врачи во время пандемии коронавируса.
Кроме того, на площадях города установят арт-объекты, посвященные работе врачей.
Также на эскалаторах метро, на платформах МЦК и МЦД с 18 по 21 июня прозвучат поздравления с Днем медработника от актеров Владимира Машкова и Ивана Охлобыстина, телеведущих Дмитрия Губерниева, Екатерины Стриженовой и Тутты Ларсен.
"Своих коллег также поздравят ведущие эксперты столичного Депздрава: главный врач ГКБ №67 Андрей Шкода, главный педиатр и детский нефролог Москвы, главный врач детской больницы имени З. А. Башляевой Исмаил Османов, главный врач московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" Сергей Переходов и другие", - отмечается в сообщении.
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Андрей ШкодаМосковское центральное кольцо (МЦК)Екатерина СтриженоваИван ОхлобыстинМоскваОбщество
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