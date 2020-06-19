Эпидемиолог: нет нужды тестировать на COVID-19 все население Пекина

ПЕКИН, 19 июн – РИА Новости. Необходимости тестировать на Необходимости тестировать на COVID-19 все население Пекина , в котором проживает свыше 21 миллиона человек, из-за новой вспышки на рынке нет, считает ведущий эпидемиолог Центра по контролю и профилактике заболеваний КНР У Цзунью.

"Нет необходимости проводить масштабное тестирование, нужно провести его среди населения в районе с высоким уровнем угрозы, нет необходимости проводить во всем городе масштабное тестирование, исчисляющееся десятками миллионов тестов", - заявил У Цзунью в эфире Центрального телевидения Китая.

Он отметил, что вспышку в Пекине выявили на раннем этапе, она не распространилась более масштабно. По его словам, несмотря на то, что в других регионах страны также выявили случаи заражения, это единичные случаи, вспышка не привела к масштабному распространению инфекции.

"Нет заметных случаев кластерного заражения в семьях или в больницах, это свидетельствует о том, что вспышка не разрослась до больших масштабов, поэтому и нет необходимости проводить скрининг всего населения", - пояснил эпидемиолог.

Новая вспышка COVID-19 произошла в Пекине на крупнейшем в городе оптовом рынке сельхозпродукции "Синьфади" в районе Фэнтай. Власти 13 июня закрыли рынок. Результаты эпидемиологического расследования показали, что больше всего заразились люди, которые контактировали на рынке с аквапродукцией, больше всего положительных проб оказалось в образцах, взятых в зале, где продавалась продукция водного промысла. Ранее сообщалось, что коронавирус нашли на доске для разделки импортированного лосося. Власти заявили, что на данный момент нет доказательств того, что лосось был носителем или промежуточным хозяином вируса.

По данным на утро пятницы, за минувшие сутки в Пекине выявили в общей сложности 25 новых случаев COVID-19 и двух бессимптомных носителей. Все они связаны с оптовым рынком. В настоящее время в больницах города находятся 183 человека с COVID-19, под медицинским наблюдением – 15 бессимптомных носителей вируса.