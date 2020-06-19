Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200619/1573161517.html
В Кузбассе за сутки выявили 61 случай коронавируса
Количество выявленных заражений коронавирусной инфекцией в Кузбассе за последние сутки снова достигло 61, следует из сообщения губернатора региона Сергея... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T07:32
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
кемеровская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870217_0:282:3072:2010_1400x0_80_0_0_2e3cd7a6df2b4fbcb56ee5a4f5ad5f78.jpg
кемеровская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870217_0:282:3072:2010_1400x0_80_0_0_2e3cd7a6df2b4fbcb56ee5a4f5ad5f78.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870217_446:79:3072:2048_1400x0_80_0_0_d4ec3a02fe88d5bcecacc15eb6eae38e.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870217_415:0:2463:2048_1400x0_80_0_0_8af4124a6f091dffbf07953d689409e4.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, кемеровская область, происшествия

В Кузбассе за сутки выявили 61 случай коронавируса

07:32 19.06.2020
5913
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
КЕМЕРОВО, 19 июн - РИА Новости. Количество выявленных заражений коронавирусной инфекцией в Кузбассе за последние сутки снова достигло 61, следует из сообщения губернатора региона Сергея Цивилева.
Сообщалось, что такое же количество зараженных в Кузбассе было выявлено 11 июня.
"Еще у шестидесяти одного пациента подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Восемь пациентов с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже четыреста пятьдесят человек. Итого в инфекционных больницах Кузбасса семьсот шестьдесят один больной коронавирусом", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Как уточнили РИА Новости в региональном Роспотребнадзоре, 27 новых случаев выявлено в Кемерово, 15 - в Междуреченске, 10 - в Новокузнецке, два - в Новокузнецком районе, по одному - в Березовском, Калтане, Осинниках, Прокопьевске, Юрге, Беловском и Мариинском районах.
"Крупных очагов нет, максимум - люди по двое связаны между собой по контакту", - уточнила собеседница агентства.
Среди новых выздоровевших три жителя Кемерово, по двое - из Белово и Краснобродского, один - из Кемеровского района.
По данным на пятницу, всего в Кузбассе выявлены 1218 случаев заражения коронавирусом. Семь человек скончались, 450 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 8904 человека.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
010200
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Кемеровская областьПроисшествия
Рекомендуем
Народный артист РФ Александр Домогаров
Домогаров отказался выходить на сцену из-за Ефремова
Раковая клетка
Врач рассказала о способе определить рак по запаху
Раковые клетки
Названы пять симптомов рака кишечника
Машина следственного комитета у подъезда дома на севере Москвы, где неизвестный мужчина открыл стрельбу
При стрельбе в жилом доме в Москве погибли четыре человека
Стакан воды
Родители погубили ребенка, заставив выпить воду
Банкоматы в аэропорту Шереметьево
Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы
Пробирки с образцами биоматериалов для тестирования на коронавирус нового типа в Клиническом медицинском центре Читы
Попова: серьезного снижения заболеваемости COVID-19 нет в десяти регионах
Машина скорой помощи
На пляже Финского залива от удара молнии погиб ребенок
Актер Александр Домогаров
Домогаров объяснил свой пост о Ефремове
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Опубликована переписка с семьей Захарова по компенсации от Ефремова
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
В Кузбассе за сутки выявили 58 случаев коронавируса
Кадр видео, опубликованного в Instagram Филиппа Киркорова
Киркоров ответил обидевшимся на него из-за видео десантникам
Крым
В Госдуме предостерегли Украину от добычи газа у берегов Крыма
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
В Приамурье число умерших от COVID-19 достигло семи
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Москве женщина убила двух мужчин в пьяной ссоре у метро
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:53Лукашенко: "поставим на место" любой банк, если он финансирует политику
13:53Лукашенко обвинил конкурентов в создании "каруселей" при проведении акций
13:53Путин и Лукашенко отметили значимость мероприятий в честь Дня Победы
13:51Во Франции прокомментировали позицию Парижа по Минским соглашениям
13:50Росгидромет предупредил о череде опасных погодных явлений в Москве
13:48Кадыров вернул на родину пенсионера из дома престарелых в Киргизии
13:48Путин обсудил с президентом Монголии борьбу с коронавирусом
13:46Лукашенко заявил, что Минск не будет вводить карантин ради финпомощи МВФ
13:46Прилепин прокомментировал высказывание Бони о "нищебродах"
13:46Рубль нейтрально отреагировал на решение ЦБ снизить ставку
13:45Слуцкий отметил важность права вето в Совбезе ООН
13:45В Кемеровской области займутся "Архитектурой семьи" с участием РПЦ
13:44В мусульманской общине РФ призвали поддержать русский язык
13:43В ЦБ оценили влияние краткосрочных проинфляционных факторов в России
13:43Суд в Осло отправил в тюрьму экс-главу отдела по борьбе оргпреступностью
13:42Путин провел телефонный разговор с президентом Белоруссии
13:40Первый президент Чувашии назвал смерть Игнатьева трагедией
13:38МЧС предупредило о грозе и сильном граде в Москве
13:38В МИД Германии оценили важность СВПД
13:35Иосифа Пригожина раскритиковали за видео в самолете
Лента новостейМолния