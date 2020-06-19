В Кузбассе за сутки выявили 61 случай коронавируса

Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус

Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус

КЕМЕРОВО, 19 июн - РИА Новости. Количество выявленных заражений Количество выявленных заражений коронавирусной инфекцией Кузбассе за последние сутки снова достигло 61, следует из сообщения губернатора региона Сергея Цивилева.

Сообщалось, что такое же количество зараженных в Кузбассе было выявлено 11 июня.

"Еще у шестидесяти одного пациента подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Восемь пациентов с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже четыреста пятьдесят человек. Итого в инфекционных больницах Кузбасса семьсот шестьдесят один больной коронавирусом", - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Как уточнили РИА Новости в региональном Роспотребнадзоре, 27 новых случаев выявлено в Кемерово, 15 - в Междуреченске, 10 - в Новокузнецке, два - в Новокузнецком районе, по одному - в Березовском, Калтане, Осинниках, Прокопьевске, Юрге, Беловском и Мариинском районах.

"Крупных очагов нет, максимум - люди по двое связаны между собой по контакту", - уточнила собеседница агентства.

Среди новых выздоровевших три жителя Кемерово, по двое - из Белово и Краснобродского, один - из Кемеровского района.