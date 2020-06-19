https://ria.ru/20200619/1573161517.html
В Кузбассе за сутки выявили 61 случай коронавируса
Количество выявленных заражений коронавирусной инфекцией в Кузбассе за последние сутки снова достигло 61, следует из сообщения губернатора региона Сергея... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T07:32
2020-06-19T07:32
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
кемеровская область
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, кемеровская область, происшествия
КЕМЕРОВО, 19 июн - РИА Новости.
Количество выявленных заражений коронавирусной инфекцией
в Кузбассе
за последние сутки снова достигло 61, следует из сообщения губернатора региона Сергея Цивилева.
Сообщалось, что такое же количество зараженных в Кузбассе было выявлено 11 июня.
"Еще у шестидесяти одного пациента подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Восемь пациентов с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже четыреста пятьдесят человек. Итого в инфекционных больницах Кузбасса семьсот шестьдесят один больной коронавирусом", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Как уточнили РИА Новости в региональном Роспотребнадзоре, 27 новых случаев выявлено в Кемерово, 15 - в Междуреченске, 10 - в Новокузнецке, два - в Новокузнецком районе, по одному - в Березовском, Калтане, Осинниках, Прокопьевске, Юрге, Беловском и Мариинском районах.
"Крупных очагов нет, максимум - люди по двое связаны между собой по контакту", - уточнила собеседница агентства.
Среди новых выздоровевших три жителя Кемерово, по двое - из Белово и Краснобродского, один - из Кемеровского района.
По данным на пятницу, всего в Кузбассе выявлены 1218 случаев заражения коронавирусом. Семь человек скончались, 450 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 8904 человека.