https://ria.ru/20200619/1573161431.html
В Иркутске водителя бетономешалки будут судить за "пьяное" ДТП
Дело водителя бетоновоза, который в состоянии алкогольного опьянения влетел в Toyota Land Cruiser в Иркутске, после чего погиб водитель внедорожника, передано в РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T07:21
2020-06-19T07:21
иркутск
происшествия
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иркутск
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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иркутск, происшествия
КРАСНОЯРСК, 19 июн - РИА Новости.
Дело водителя бетоновоза, который в состоянии алкогольного опьянения влетел в Toyota Land Cruiser в Иркутске
, после чего погиб водитель внедорожника, передано в суд, сообщает областной главк МВД.
По его данным, смертельное ДТП произошло в июне 2019 года на улице Костычева.
"В ходе следствия установлено, что 44-летний водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем бетономешалки Isuzu B330, совершил столкновение с автомобилем Toyota Land Cruiser. В результате аварии 65-летний водитель внедорожника от полученных травм скончался на месте, 14-летнюю пассажирку доставили в больницу", - говорится в сообщении.
В настоящие время действия обвиняемого инкриминируются в соответствии с пунктом "а" части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения). Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
"Материалы дела утверждены прокуратурой и рассматриваются в судебной инстанции", - сообщает главк.