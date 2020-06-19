Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200619/1573161431.html
В Иркутске водителя бетономешалки будут судить за "пьяное" ДТП
Дело водителя бетоновоза, который в состоянии алкогольного опьянения влетел в Toyota Land Cruiser в Иркутске, после чего погиб водитель внедорожника, передано в РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T07:21
иркутск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:76:1887:1137_1400x0_80_0_0_40739fee5db82f2f174de9c9716f7b17.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200618/1573153201.html
2
иркутск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:76:1887:1137_1400x0_80_0_0_40739fee5db82f2f174de9c9716f7b17.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:0:1667:1250_1400x0_80_0_0_b6012234f725a2791c0bc57f0a8a0457.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_42:0:1292:1250_1400x0_80_0_0_13c4af8a328159c82f2b17d34eefe3b5.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
иркутск, происшествия

В Иркутске водителя бетономешалки будут судить за "пьяное" ДТП

07:21 19.06.2020
5196
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 19 июн - РИА Новости. Дело водителя бетоновоза, который в состоянии алкогольного опьянения влетел в Toyota Land Cruiser в Иркутске, после чего погиб водитель внедорожника, передано в суд, сообщает областной главк МВД.
По его данным, смертельное ДТП произошло в июне 2019 года на улице Костычева.
"В ходе следствия установлено, что 44-летний водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем бетономешалки Isuzu B330, совершил столкновение с автомобилем Toyota Land Cruiser. В результате аварии 65-летний водитель внедорожника от полученных травм скончался на месте, 14-летнюю пассажирку доставили в больницу", - говорится в сообщении.
В настоящие время действия обвиняемого инкриминируются в соответствии с пунктом "а" части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения). Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
"Материалы дела утверждены прокуратурой и рассматриваются в судебной инстанции", - сообщает главк.
Знак аварийной остановки
Вчера, 20:52
Двое водителей госпитализированы после ДТП с нефтевозом под Самарой
810242
Обсудить 2
ИркутскПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Москве женщина убила двух мужчин в пьяной ссоре у метро
Актёр Михаил Ефремов выходит из Таганского суда в Москве
Адвокат назвал возможную сумму компенсации семье Захарова от Ефремова
Отец и сын
ВЦИОМ: 83% россиян хотят получать отцовский капитал за третьего ребенка
Народный артист РФ Александр Домогаров
Домогаров отказался выходить на сцену из-за Ефремова
Предметы из серебра, найденные в польском городе Новы-Сонч в руинах замка XIV века
В руинах польского замка нашли клад времен Второй мировой
Тигрица в нацпарке Земля леопарда приводит трех тигрят к оленьему водопою
В Приморье попали на видео тигрица с детенышами у озера
Машина с двумя детьми и взрослыми в салоне скатилась в озеро Кенон в Чите
В Чите автомобиль со взрослыми и детьми скатился в озеро
Президент США Дональд Трамп
Трамп допустил полный разрыв отношений с Китаем
Михаил Игнатьев
Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев
Михаил Игнатьев
Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев
Крым
В Госдуме предостерегли Украину от добычи газа у берегов Крыма
Банк Англии в Лондоне
Церковь и Банк Англии извинились за связь с работорговлей, сообщили СМИ
Машина следственного комитета у подъезда дома на севере Москвы, где неизвестный мужчина открыл стрельбу
При стрельбе в жилом доме в Москве погибли четыре человека
Президент России Владимир Путин
Путин показал секретную комнату в личном кабинете
Раковая клетка
Врач рассказала о способе определить рак по запаху
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:53Лукашенко: "поставим на место" любой банк, если он финансирует политику
13:53Лукашенко обвинил конкурентов в создании "каруселей" при проведении акций
13:53Путин и Лукашенко отметили значимость мероприятий в честь Дня Победы
13:51Во Франции прокомментировали позицию Парижа по Минским соглашениям
13:50Росгидромет предупредил о череде опасных погодных явлений в Москве
13:48Кадыров вернул на родину пенсионера из дома престарелых в Киргизии
13:48Путин обсудил с президентом Монголии борьбу с коронавирусом
13:46Лукашенко заявил, что Минск не будет вводить карантин ради финпомощи МВФ
13:46Прилепин прокомментировал высказывание Бони о "нищебродах"
13:46Рубль нейтрально отреагировал на решение ЦБ снизить ставку
13:45Слуцкий отметил важность права вето в Совбезе ООН
13:45В Кемеровской области займутся "Архитектурой семьи" с участием РПЦ
13:44В мусульманской общине РФ призвали поддержать русский язык
13:43В ЦБ оценили влияние краткосрочных проинфляционных факторов в России
13:43Суд в Осло отправил в тюрьму экс-главу отдела по борьбе оргпреступностью
13:42Путин провел телефонный разговор с президентом Белоруссии
13:40Первый президент Чувашии назвал смерть Игнатьева трагедией
13:38МЧС предупредило о грозе и сильном граде в Москве
13:38В МИД Германии оценили важность СВПД
13:35Иосифа Пригожина раскритиковали за видео в самолете
Лента новостейМолния