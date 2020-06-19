В Иркутске водителя бетономешалки будут судить за "пьяное" ДТП

По его данным, смертельное ДТП произошло в июне 2019 года на улице Костычева.

"В ходе следствия установлено, что 44-летний водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем бетономешалки Isuzu B330, совершил столкновение с автомобилем Toyota Land Cruiser. В результате аварии 65-летний водитель внедорожника от полученных травм скончался на месте, 14-летнюю пассажирку доставили в больницу", - говорится в сообщении.

В настоящие время действия обвиняемого инкриминируются в соответствии с пунктом "а" части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения). Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.