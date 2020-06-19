ВЦИОМ: россияне считают, что при разводе ребенку важно общение с отцом

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Большинство россиян считают, что при разводе ребёнку важно общение с отцом, свидетельствуют результаты опроса Большинство россиян считают, что при разводе ребёнку важно общение с отцом, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ

По данным исследования, 82% граждан полагают, что в случае развода родителей для ребенка важно постоянно видеться со своим биологическим отцом, проводить с ним время, 7% ответили, что биологический отец не должен вмешиваться в жизнь новой семьи и его вклад в воспитание ребенка должен ограничиваться выплатой алиментов, 11% затруднились ответить.

Отмечается, что 68% респондентов считают, что сегодня отцы чаще прислушиваются к мнению ребенка, учитывают его точку зрения, интересы, 62% - что отцы больше интересуются жизнью своих детей, 59% - что отцы чаще открыто говорят о любви к ним, 57% - что отношения между отцами и детьми стали более доверительными, 54% - что отцы реже проявляют строгость по отношению к своим детям. При этом 48% указали, что отцы стали меньше времени проводить со своими детьми.

Как указано в опросе, по мнению россиян, в первую очередь, позволяет говорить об ответственности отца в воспитании детей хорошее материальное обеспечение семьи (36%), а также занятия с ребенком в свободное время развивающими играми, обучение прикладным навыкам (35%), объяснение ребенку, как решать конфликты, находить решения в сложных ситуациях (28%), активное вовлечение в образовательный процесс (26%), прививание навыков здорового образа жизни (25%), интерес к личной жизни ребенка (24%).