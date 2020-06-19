Милонов предложил ввести маркировку для астрологических прогнозов

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил главе Роскомнадзора Андрею Липову ввести маркировку для астрологических прогнозов, которые размещаются в СМИ, или вовсе запретить их публикацию в России.
"За последние годы многие СМИ и иные издания увлеклись публикацией различных астрологических прогнозов. Данные "информационные" блоки не основываются на каких-либо научных или околонаучных принципах - зачастую, составители подобных колонок публикуют их на основе собственной фантазии или, что хуже, личных мистических убеждений", - говорится в письме Милонова, его текст есть у РИА Новости.
Депутат заявил, что ему известны случаи, когда граждане отказывались от правильных поступков лишь под влиянием прогноза, прочитанного в бульварной газете или журнале. Более того, пишет Милонов, существует множество сайтов с советами астрологов, которые берут деньги с доверчивых людей за свои "услуги" по расшифровке положения звезд.
"В данной ситуации прошу вас рассмотреть идею об обязательном маркировании любых так называемых астрологических прогнозов в СМИ специальной пометкой государственного образца, что данная информация носит исключительно фантазийный и лживый характер. Также прошу вас оценить идею о запрете публикации таких прогнозов на территории нашей страны", - говорится в обращении депутата.
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