Милонов предложил ввести маркировку для астрологических прогнозов

Астрология налегке: про нашу астрологическую "недвижимость" Что объединяет родственников, с трудом переносящих друг друга? А детей, имеющих проблемы в школе? А что связывает замкнутых людей с их шумными соседями, которые любят выпивку? Конечно, астрологическая "недвижимость"! О ней и поговорим в сегодняшнем выпуске "Астрологии налегке".