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Милонов предложил ввести маркировку для астрологических прогнозов
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил главе Роскомнадзора Андрею Липову ввести маркировку для астрологических прогнозов, которые размещаются в СМИ, или... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T07:13
россия
виталий милонов
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, виталий милонов, общество

Милонов предложил ввести маркировку для астрологических прогнозов

07:13 19.06.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловДепутат Госдумы Виталий Милонов
Депутат Госдумы Виталий Милонов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Депутат Госдумы Виталий Милонов. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил главе Роскомнадзора Андрею Липову ввести маркировку для астрологических прогнозов, которые размещаются в СМИ, или вовсе запретить их публикацию в России.
"За последние годы многие СМИ и иные издания увлеклись публикацией различных астрологических прогнозов. Данные "информационные" блоки не основываются на каких-либо научных или околонаучных принципах - зачастую, составители подобных колонок публикуют их на основе собственной фантазии или, что хуже, личных мистических убеждений", - говорится в письме Милонова, его текст есть у РИА Новости.
Депутат заявил, что ему известны случаи, когда граждане отказывались от правильных поступков лишь под влиянием прогноза, прочитанного в бульварной газете или журнале. Более того, пишет Милонов, существует множество сайтов с советами астрологов, которые берут деньги с доверчивых людей за свои "услуги" по расшифровке положения звезд.
"В данной ситуации прошу вас рассмотреть идею об обязательном маркировании любых так называемых астрологических прогнозов в СМИ специальной пометкой государственного образца, что данная информация носит исключительно фантазийный и лживый характер. Также прошу вас оценить идею о запрете публикации таких прогнозов на территории нашей страны", - говорится в обращении депутата.
Астрология налегке: про нашу астрологическую недвижимость
30 ноября 2019, 13:00Астрология налегке
Астрология налегке: про нашу астрологическую "недвижимость"Что объединяет родственников, с трудом переносящих друг друга? А детей, имеющих проблемы в школе? А что связывает замкнутых людей с их шумными соседями, которые любят выпивку? Конечно, астрологическая "недвижимость"! О ней и поговорим в сегодняшнем выпуске "Астрологии налегке".
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РоссияВиталий МилоновОбщество
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