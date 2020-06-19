В Чите автомобиль со взрослыми и детьми скатился в озеро

КРАСНОЯРСК, 19 июн — РИА Новости. Машина с двумя детьми и взрослыми в салоне скатилась в озеро Кенон в Чите, один мужчина погиб, сообщает СУ СК региона.
По его данным, в четверг на берегу канала водозабора ТЭЦ-1, расположенной на озере Кенон, отдыхала компания из шести человек. Около 19:00 (13:00 мск) компания собралась уезжать, люди начали собирать вещи в стоящую на берегу машину BYD F3.
"В это время трехлетний мальчик, сидящий на водительском сиденье, случайно завел автомашину. Машина, оборудованная механической коробкой передач, съехала в воду. В этот момент в машине, помимо трехлетнего ребенка, находился девятилетний мальчик и двое взрослых мужчин на заднем сиденье. Из-за большой глубины канала автомобиль почти сразу утонул. Взрослые помогли выбраться из тонущей автомашины детям, однако спасти мужчину 1969 года рождения не удалось", — говорится в сообщении.
По данному факту проводится доследственная проверка.