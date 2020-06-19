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В Чите автомобиль со взрослыми и детьми скатился в озеро
Машина с двумя детьми и взрослыми в салоне скатилась в озеро Кенон в Чите, один мужчина погиб, сообщает СУ СК региона. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T10:16
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
чита, происшествия

В Чите автомобиль со взрослыми и детьми скатился в озеро

07:09 19.06.2020 (обновлено: 10:16 19.06.2020)
9307
© Фото : Следственное управление СК РФ по Забайкальскому краюМашина с двумя детьми и взрослыми в салоне скатилась в озеро Кенон в Чите
Машина с двумя детьми и взрослыми в салоне скатилась в озеро Кенон в Чите
© Фото : Следственное управление СК РФ по Забайкальскому краю
КРАСНОЯРСК, 19 июн — РИА Новости. Машина с двумя детьми и взрослыми в салоне скатилась в озеро Кенон в Чите, один мужчина погиб, сообщает СУ СК региона.
По его данным, в четверг на берегу канала водозабора ТЭЦ-1, расположенной на озере Кенон, отдыхала компания из шести человек. Около 19:00 (13:00 мск) компания собралась уезжать, люди начали собирать вещи в стоящую на берегу машину BYD F3.

"В это время трехлетний мальчик, сидящий на водительском сиденье, случайно завел автомашину. Машина, оборудованная механической коробкой передач, съехала в воду. В этот момент в машине, помимо трехлетнего ребенка, находился девятилетний мальчик и двое взрослых мужчин на заднем сиденье. Из-за большой глубины канала автомобиль почти сразу утонул. Взрослые помогли выбраться из тонущей автомашины детям, однако спасти мужчину 1969 года рождения не удалось", — говорится в сообщении.

По данному факту проводится доследственная проверка.
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