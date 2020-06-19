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В руинах польского замка нашли клад времен Второй мировой
В польском городе Новы-Сонч в руинах замка XIV века, уничтоженного во время Второй мировой войны, нашли сундук с кладом серебра. Об этом сообщает местное... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T11:27
вторая мировая война (1939-1945)
польша
в мире
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РИА Новости
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353
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вторая мировая война (1939-1945), польша, в мире

В руинах польского замка нашли клад времен Второй мировой

07:09 19.06.2020 (обновлено: 11:27 19.06.2020)
19084
© Фото : Страница Stowarzyszenie Historyczno Eksploracyjne Sądecczyzny в FacebookПредметы из серебра, найденные в польском городе Новы-Сонч в руинах замка XIV века
Предметы из серебра, найденные в польском городе Новы-Сонч в руинах замка XIV века
© Фото : Страница Stowarzyszenie Historyczno Eksploracyjne Sądecczyzny в Facebook
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. В польском городе Новы-Сонч в руинах замка XIV века, уничтоженного во время Второй мировой войны, нашли сундук с кладом серебра. Об этом сообщает местное издание miastons.pl.
Клад обнаружили специалисты Историко-исследовательской ассоциации во время раскопок в Королевском замке. В сундуке лежали серебряные кубки, вазы, столовые приборы и посуда — всего 103 предмета, изготовленные в Польше и Австрии на рубеже XIX и XX веков.
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Как предполагается, серебро принадлежало местным евреям, которых немецкие оккупанты в 1942 году согнали в гетто, впоследствии ликвидированное, пишет издание First News.
Новы-Сонч был основан Венцеславом II Богемским в 1292 году, за восемь лет до того, как он стал королем Польши. Город располагался недалеко от важного торгового пути в Венгрию, что делало его стратегически важным пунктом.
В течение трехсот лет замок служил резиденцией польских королей. В нем были две угловые башни, одна центральная, многоэтажное жилое здание и, вероятно, ров, отделявший замок от самого города.
В годы Второй мировой войны Королевский замок был казармой для немецких солдат и складом боеприпасов, в 1945 году его взорвали польские партизаны.
80721749
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Вторая мировая война (1939-1945)ПольшаВ мире
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