В руинах польского замка нашли клад времен Второй мировой

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. В польском городе Новы-Сонч в руинах замка XIV века, уничтоженного во время Второй мировой войны, нашли сундук с кладом серебра. Об этом сообщает местное издание miastons.pl.
Как предполагается, серебро принадлежало местным евреям, которых немецкие оккупанты в 1942 году согнали в гетто, впоследствии ликвидированное, пишет издание First News.
Новы-Сонч был основан Венцеславом II Богемским в 1292 году, за восемь лет до того, как он стал королем Польши. Город располагался недалеко от важного торгового пути в Венгрию, что делало его стратегически важным пунктом.
В течение трехсот лет замок служил резиденцией польских королей. В нем были две угловые башни, одна центральная, многоэтажное жилое здание и, вероятно, ров, отделявший замок от самого города.
В годы Второй мировой войны Королевский замок был казармой для немецких солдат и складом боеприпасов, в 1945 году его взорвали польские партизаны.