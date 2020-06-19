В Госдуме предостерегли Украину от добычи газа у берегов Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости. Любые попытки Украины добывать углеводороды на шельфе Черного моря у берегов Крыма будут пресечены, заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по энергетике Любые попытки Украины добывать углеводороды на шельфеу береговбудут пресечены, заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по энергетике Михаил Шеремет

Нафтогаз " планирует возобновить добычу углеводородов на шельфе Черного моря. Компания прекратила разработку месторождений вблизи полуострова после воссоединения Крыма с Россией. Ранее украинские СМИ сообщили, что "" планирует возобновить добычу углеводородов на шельфе Черного моря. Компания прекратила разработку месторождений вблизи полуострова после воссоединения Крыма с Россией.

"Для решения таких вопросов Украине нужно, прежде всего, осуществить демаркацию границ в Черноморском бассейне, согласовав их с Российской Федерацией. Любая попытка вмешательства будет рассматриваться нашей стороной как акт агрессии против России", - сказал Шеремет.

По его словам, вопросы освоения шельфа Черноморского бассейна должны решаться на уровне министерств иностранных дел дух стран, с учетом статуса полуострова и изменившейся фактической морской границы между Россией и Украиной

"Все должно происходить цивилизованно, согласно международным нормам, правилам и требованиям", - подчеркнул Шеремет.

Месторождения углеводородов на шельфе Черного и в акватории Азовского морей, а также в сухопутной части полуострова эксплуатирует компания "Черноморнефтегаз". До 17 марта 2014 года она принадлежала "Нафтогазу", но после воссоединения Крыма с Россией ее национализировали.

В сентябре 2016 года Украина инициировала арбитражное производство, ссылаясь на конвенцию ООН по морскому праву, с требованием подтвердить ее права как прибрежного государства в Черном и Азовском морях и Керченском проливе, а также обязать Россию выплатить компенсацию. В феврале 2018 года Киев подготовил меморандум со своей позицией. Иск касается, в частности, якобы нарушенных прав Украины на полезные ископаемые, нефть, газ и рыбные ресурсы на морском шельфе вокруг полуострова.