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В Госдуме предостерегли Украину от добычи газа у берегов Крыма
Любые попытки Украины добывать углеводороды на шельфе Черного моря у берегов Крыма будут пресечены, заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T07:54
республика крым
украина
экономика
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Вы до сих пор не поняли что не НАТО будет воевать с Россией за вас.А вы будете воевать с Россией за их интерес.Им своих людей жалко,а ваших нет.
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"Любая попытка вмешательства будем рассматриваться " ААААААФТАРРР ХВАААТИТ )))))
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республика крым
украина
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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республика крым, украина, экономика

В Госдуме предостерегли Украину от добычи газа у берегов Крыма

06:45 19.06.2020 (обновлено: 07:54 19.06.2020)
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрым
Крым
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крым. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости. Любые попытки Украины добывать углеводороды на шельфе Черного моря у берегов Крыма будут пресечены, заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по энергетике Михаил Шеремет.
Ранее украинские СМИ сообщили, что "Нафтогаз" планирует возобновить добычу углеводородов на шельфе Черного моря. Компания прекратила разработку месторождений вблизи полуострова после воссоединения Крыма с Россией.

"Для решения таких вопросов Украине нужно, прежде всего, осуществить демаркацию границ в Черноморском бассейне, согласовав их с Российской Федерацией. Любая попытка вмешательства будет рассматриваться нашей стороной как акт агрессии против России", - сказал Шеремет.

По его словам, вопросы освоения шельфа Черноморского бассейна должны решаться на уровне министерств иностранных дел дух стран, с учетом статуса полуострова и изменившейся фактической морской границы между Россией и Украиной.
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"Все должно происходить цивилизованно, согласно международным нормам, правилам и требованиям", - подчеркнул Шеремет.
Месторождения углеводородов на шельфе Черного и в акватории Азовского морей, а также в сухопутной части полуострова эксплуатирует компания "Черноморнефтегаз". До 17 марта 2014 года она принадлежала "Нафтогазу", но после воссоединения Крыма с Россией ее национализировали.
В сентябре 2016 года Украина инициировала арбитражное производство, ссылаясь на конвенцию ООН по морскому праву, с требованием подтвердить ее права как прибрежного государства в Черном и Азовском морях и Керченском проливе, а также обязать Россию выплатить компенсацию. В феврале 2018 года Киев подготовил меморандум со своей позицией. Иск касается, в частности, якобы нарушенных прав Украины на полезные ископаемые, нефть, газ и рыбные ресурсы на морском шельфе вокруг полуострова.
Россия на предварительном этапе в мае 2018 года внесла свои возражения. В частности, Москва считает, что у арбитража нет юрисдикции для рассмотрения дела, поскольку разбирательство касается претензии на суверенитет над Крымом и не является спором о толковании конвенции.
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Республика КрымУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
Вы до сих пор не поняли что не НАТО будет воевать с Россией за вас.А вы будете воевать с Россией за их интерес.Им своих людей жалко,а ваших нет.
19 июня, 07:34
Игорь Бердин
22652003
"Любая попытка вмешательства будем рассматриваться " ААААААФТАРРР ХВАААТИТ )))))
19 июня, 07:22
sergeyleshchov
9321110153
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