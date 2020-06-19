В Крыму назвали продление санкций ЕС "очередным выхлопом"

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости. Вице-премьер крымского правительства - постоянный представитель Евросоюзом санкций очередным выхлопом и глупыми хлопотами, на которые жители полуострова не обращают внимание. Вице-премьер крымского правительства - постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов назвал продлениесанкций очередным выхлопом и глупыми хлопотами, на которые жители полуострова не обращают внимание.

Совет ЕС в четверг продлил на год санкции, введенные после воссоединения Крыма с Россией.

"Крым не заметил очередного выхлопа Евросоюза. Его быстро унесет ветром бурного инфраструктурного развития и все улучшающейся эпидемиологической обстановки на полуострове", - сказал РИА Новости Мурадов.

Постпред отметил, что жителям Крыма есть чем заняться, "не обращая внимания на глупые хлопоты Евросоюза", пытающегося навредить сотрудничеству с Россией. "Как говорится, собака лает, а караван идет", - добавил он.

По словам Мурадова, вместо того, чтобы заняться своими проблемами, евробюрократия вновь спешит порадовать "взрастивших ее ястребов очередной жвачкой ядовитых для Европы антироссийских и антикрымских санкций".

"Сотни благоразумных европейских политиков и экономистов уже не раз объясняли, что санкции наносят гораздо больше вреда европейцам, чем Москве. Да и не время сейчас усугублять отношения со своей ресурсной базой в лице России, которая терпеливо наблюдает, когда же Брюссель завершит свою политику самоуничтожения", - сказал Мурадов.

По его словам, чиновники ЕС пытаются представлять дело так, что по теме антироссийских санкций в Европе царит полное единодушие. "На самом же деле антироссийская политика не только находится на грани развала, но и грозит привнести раскол в сами союзнические отношения между европейцами", - констатировал постпред.

Отношения России и западных стран ухудшились из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив Москва во вмешательстве, ввел против нее санкции, Россия приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.