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В Венесуэле призвали американские суды заняться главой Всемирного банка
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес призвала суды США открыть расследование против главы Всемирного банка Дэвида Малпасса, которого она обвинила в... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T06:27
всемирный банк
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353
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всемирный банк, венесуэла, сша, в мире

В Венесуэле призвали американские суды заняться главой Всемирного банка

06:27 19.06.2020
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© AP Photo / Evan VucciГлава Всемирного банка, американский экономист Дэвид Малпасс (David Malpass)
Глава Всемирного банка, американский экономист Дэвид Малпасс (David Malpass)
© AP Photo / Evan Vucci
Глава Всемирного банка, американский экономист Дэвид Малпасс (David Malpass). Архивное фото
КАРАКАС, 19 июн - РИА Новости. Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес призвала суды США открыть расследование против главы Всемирного банка Дэвида Малпасса, которого она обвинила в разграблении национальных активов за рубежом.
По словам вице-президента, Малпасс является сообщником оппозиционера Хуана Гуаидо, самопровозгласившего себя президентом страны и "назначенного" им прокурора Хосе Игнасио Эрандеса .
"Необходимо открыть расследование против директора Всемирного банка, он действовал сообща с этим узурпатором (Эрнандесом), который является частью преступной группировки с планами завладеть Citgo и передать ее ConocoPhillips. Факты соучастия очень прозрачны, и суды в США должны рассмотреть это преступление, совершенное в их юрисдикции", - заявила Родригес в эфире венесуэльского гостелевидения.
В конце 2019 года сообщалось, что американская нефтегазовая компания ConocoPhillips намерена через суд получить активы Citgo - подразделения венесуэльской PDVSA - как часть выплат в 2 миллиарда долларов, которые венесуэльская компания должна в качестве компенсации за национализацию активов в 2007 году.
США с января 2019 года не признают Николаса Мадуро президентом страны и считают временным главой государства лидера венесуэльской оппозиции Гуаидо, незаконно провозгласившего себя президентом.
Люди возле электронного табло с курсом валют в Москве
8 июня, 19:25
Всемирный банк: мировую экономику ждет рекордное падение
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Всемирный банкВенесуэлаСШАВ мире
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