В Венесуэле призвали американские суды заняться главой Всемирного банка

КАРАКАС, 19 июн - РИА Новости. Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес призвала суды США открыть расследование против главы Всемирного банка Дэвида Малпасса, которого она обвинила в разграблении национальных активов за рубежом.
По словам вице-президента, Малпасс является сообщником оппозиционера Хуана Гуаидо, самопровозгласившего себя президентом страны и "назначенного" им прокурора Хосе Игнасио Эрандеса .
"Необходимо открыть расследование против директора Всемирного банка, он действовал сообща с этим узурпатором (Эрнандесом), который является частью преступной группировки с планами завладеть Citgo и передать ее ConocoPhillips. Факты соучастия очень прозрачны, и суды в США должны рассмотреть это преступление, совершенное в их юрисдикции", - заявила Родригес в эфире венесуэльского гостелевидения.
В конце 2019 года сообщалось, что американская нефтегазовая компания ConocoPhillips намерена через суд получить активы Citgo - подразделения венесуэльской PDVSA - как часть выплат в 2 миллиарда долларов, которые венесуэльская компания должна в качестве компенсации за национализацию активов в 2007 году.
США с января 2019 года не признают Николаса Мадуро президентом страны и считают временным главой государства лидера венесуэльской оппозиции Гуаидо, незаконно провозгласившего себя президентом.