Россияне на самоизоляции стали чаще курить кальян

"Средний чек покупки табака для кальяна в мае составил 334 рубля, что на 13% ниже, чем за тот же период прошлого года. Объем продаж в денежном выражении вырос на 83% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года", - подсчитали аналитики.