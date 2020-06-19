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Россияне на самоизоляции стали чаще курить кальян
Россияне во время самоизоляции стали больше курить кальян: продажи кальянного табака в апреле превысили показатели прошлого года на 66%, а в мае - на 83%,... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T06:11
россия
общество
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РИА Новости
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россия, общество

Россияне на самоизоляции стали чаще курить кальян

06:11 19.06.2020
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© Fotolia / Leonid NyshkoКальян
Кальян
© Fotolia / Leonid Nyshko
Кальян. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Россияне во время самоизоляции стали больше курить кальян: продажи кальянного табака в апреле превысили показатели прошлого года на 66%, а в мае - на 83%, говорится в исследовании крупнейшего в РФ оператора фискальных данных "Платформа ОФД" и Центра развития перспективных технологий - оператора системы национальной маркировки "Честный знак", имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Аналитики изучили данные по продажам табака и табачной продукции за май, апрель и в целом за первый квартал 2020 года и сравнили их с аналогичным периодом прошлого года.
"Средний чек покупки табака для кальяна в мае составил 334 рубля, что на 13% ниже, чем за тот же период прошлого года. Объем продаж в денежном выражении вырос на 83% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года", - подсчитали аналитики.
При этом в апреле объем продаж превышал прошлогодний показатель на 66%, а в первом квартале – на 39%.
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