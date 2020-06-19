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Президент Южной Кореи принял отставку министра объединения
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в пятницу принял отставку министра объединения Ким Ён Чхоля, сообщила президентская администрация РК. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T06:07
мун чжэ ин
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мун чжэ ин, южная корея, кндр (северная корея), в мире

Президент Южной Кореи принял отставку министра объединения

06:06 19.06.2020 (обновлено: 06:07 19.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Корея Мун Чжэ Ин
Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин. Архивное фото
СЕУЛ, 19 июн – РИА Новости. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в пятницу принял отставку министра объединения Ким Ён Чхоля, сообщила президентская администрация РК.
"Президент Мун Чжэ Ин сегодня в 10.40 (04.40 мск) принял отставку министра объединения Ким Ён Чхоля. У президента вчера был ужин с Ким Ён Чхолем, где он выслушал позицию министра об отставке", - сообщил журналистам представитель президентской администрации РК.
Ранее сообщалось, что министр по делам национального объединения Южной Кореи подал в среду в отставку, "принимая всю ответственность за ухудшение межкорейских отношений"
Ким Ён Чхоль вступил в должность 8 апреля 2019 года.
Отношения Сеула и Пхеньяна обострились из-за непрекращающихся в Южной Корее акций некоторых организаций, которые с помощью полиэтиленовых баллонов с нагретым воздухом перебрасывают на территорию КНДР агитационные листовки. В Северной Корее неоднократно требовали прекратить эти действия для выполнения совместного заявления лидеров Юга и Севера от 2018 года об отказе от враждебности друг против друга. Требование выполнено не было, и Пхеньян пригрозил "возмездием".
Несмотря на обещание южнокорейского правительства принять ряд мер, призванных сгладить ситуацию и как-то помешать активистам посылать листовки, Северная Корея на примирение не пошла. 16 июня КНДР взорвала расположенное на ее территории близ демилитаризованной зоны в городе Кэсон здание координационного бюро Южной Кореи. На следующий день генштаб КНДР сообщил, что рассматривает план введения войск в пограничные районы и возобновления там военных учений, а также вновь вернет служащих гражданской полиции на наблюдательные пункты военной полиции в демилитаризованной зоне, которые были освобождены по договоренности с Югом в 2018 году.
Сеул заявил, что вина за все последствия эскалации лежит на КНДР, но свои планы бороться с отправителями листовок пока не отменил.
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Мун Чжэ ИнЮжная КореяКНДР (Северная Корея)В мире
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