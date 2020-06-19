Президент Южной Кореи принял отставку министра объединения

"Президент Мун Чжэ Ин сегодня в 10.40 (04.40 мск) принял отставку министра объединения Ким Ён Чхоля. У президента вчера был ужин с Ким Ён Чхолем, где он выслушал позицию министра об отставке", - сообщил журналистам представитель президентской администрации РК.

Ранее сообщалось, что министр по делам национального объединения Южной Кореи подал в среду в отставку, "принимая всю ответственность за ухудшение межкорейских отношений"

Сеул заявил, что вина за все последствия эскалации лежит на КНДР, но свои планы бороться с отправителями листовок пока не отменил.