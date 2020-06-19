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Домогаров объяснил свой пост о Ефремове
Актер Александр Домогаров объяснил свои слова о Михаиле Ефремове, устроившем смертельное ДТП в центре Москвы. Об этом он написал в инстаграме. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T11:02
дтп с участием михаила ефремова
россия
михаил ефремов
александр домогаров
общество
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https://ria.ru/20200618/1573133427.html
Это очень забавно) Домогаров пишет: "вы не подставляли своих друзей ради выгоды, вы не закапывали своих друзей ради выгоды, вы кормили всех своих детей?", а завершает утверждением "Я - БОГЕМА". Это какой-то ад наяву, предательство, блуд, самолюбование. Полный букет для исследований психиатров. Артист. Это же бред сумасшедшего)))
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Рука руку моет. Алкоголик защищает алкоголика-наркомана.
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россия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/94922/12/949221249_0:73:3000:1761_1400x0_80_0_0_c9636abb08698dd7d38d82fecbf1c198.jpg
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60
дтп с участием михаила ефремова, россия, михаил ефремов, александр домогаров, общество

Домогаров объяснил свой пост о Ефремове

06:06 19.06.2020 (обновлено: 11:02 19.06.2020)
137024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Александр Домогаров
Актер Александр Домогаров
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Актер Александр Домогаров объяснил свои слова о Михаиле Ефремове, устроившем смертельное ДТП в центре Москвы. Об этом он написал в инстаграме.
В предыдущем посте в поддержку Ефремова Домогаров обвинил критиков артиста в том, что те "топчутся на крови", а также заявил, что потерял желание выходить на сцену.
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По словам Домогарова, этот пост был посвящен не "трагедии артиста Ефремова", а "страшным посланиям от людей", которые "от зависти копили яд".
Актер еще раз обвинил критиков Ефремова в "жестокости, ненависти и желании растоптать в пыль того, о ком молчали, хихикали и (кому. — Прим. ред.) аплодировали".
"Господи, люди, остановитесь… Прекратите травлю! Михаил понесет наказание! Но не ваше!" — заключил он.
ДТП с участием Ефремова произошло на Смоленской площади в Москве вечером 8 июня. Актер на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. За рулем фургона был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и на следующее утро скончался в больнице.
Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. Сейчас артист находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
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ДТП с участием Михаила ЕфремоваРоссияМихаил ЕфремовАлександр ДомогаровОбщество
Популярные комментарии
Это очень забавно) Домогаров пишет: "вы не подставляли своих друзей ради выгоды, вы не закапывали своих друзей ради выгоды, вы кормили всех своих детей?", а завершает утверждением "Я - БОГЕМА". Это какой-то ад наяву, предательство, блуд, самолюбование. Полный букет для исследований психиатров. Артист. Это же бред сумасшедшего)))
19 июня, 06:07
ИЯИбрагим Яблоков
324410220
Рука руку моет. Алкоголик защищает алкоголика-наркомана.
19 июня, 06:23
Sergey Samoylov
307500323
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