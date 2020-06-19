Домогаров объяснил свой пост о Ефремове

В предыдущем посте в поддержку Ефремова Домогаров обвинил критиков артиста в том, что те "топчутся на крови", а также заявил, что потерял желание выходить на сцену.

По словам Домогарова, этот пост был посвящен не "трагедии артиста Ефремова", а "страшным посланиям от людей", которые "от зависти копили яд".

Актер еще раз обвинил критиков Ефремова в "жестокости, ненависти и желании растоптать в пыль того, о ком молчали, хихикали и (кому. — Прим. ред.) аплодировали".

"Господи, люди, остановитесь… Прекратите травлю! Михаил понесет наказание! Но не ваше!" — заключил он.

ДТП с участием Ефремова произошло на Смоленской площади в Москве вечером 8 июня. Актер на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. За рулем фургона был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и на следующее утро скончался в больнице.