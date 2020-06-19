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Посольство в США призвало конгрессменов к отказу от "страшилок" о России
Посольство России в США призвало американских законодателей проявить сдержанность в "эмоциях и оценках", комментируя законопроект о запрете вывода американских... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T09:01
россия
сша
в мире
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17
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россия
сша
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564669617_0:51:3072:1779_1400x0_80_0_0_ff6e30fc914fc87be6109fceb06fc89e.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
россия, сша, в мире

Посольство в США призвало конгрессменов к отказу от "страшилок" о России

05:41 19.06.2020 (обновлено: 09:01 19.06.2020)
19670
© AP Photo / Jon ElswickАмериканские флаги в Вашингтоне
Американские флаги в Вашингтоне
© AP Photo / Jon Elswick
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 июн – РИА Новости. Посольство России в США призвало американских законодателей проявить сдержанность в "эмоциях и оценках", комментируя законопроект о запрете вывода американских войск из Европы, где говорилось о "российской угрозе".
Соответствующие документы ранее представили в сенате демократ Роберт Менендес и в палате представителей его однопартиец Элиот Энгел. Они предлагают запретить выделение средств на вывод войск США из Европы вообще и из Германии в частности, объясняя это тем, что присутствие американских войск якобы помогает противостоять России, КНДР и Ирану.

"Нам надо поддерживать цивилизованный диалог. Россия ни на кого не нападает и не имеет таких намерений. Прекратите запугивать американских и европейских граждан страшилками о "российской угрозе", — прокомментировали российские дипломаты на странице посольства в Twitter.

В дипмиссии также напомнили, что в Европе размещены 180 американских ядерных бомб B-61.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении сократить воинский контингент в Германии до 25 тысяч человек. Сейчас там расквартированы 35 тысяч американских военнослужащих, десять тысяч гражданских служащих Пентагона и около двух тысяч контрактных работников.
Трамп обосновал свое решение "нечестной" торговой политикой Германии в отношении США и "просрочкой" платежей в бюджет НАТО. Глава Белого дома также задался вопросом, с какой стати Соединенные Штаты должны тратить деньги на защиту ФРГ от России, когда Берлин покупает российский газ.
Пентагон
Вчера, 18:34
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176255356
Обсудить 9
РоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Нашли чем пугать. На стада обезьян, что сейчас бегают по США посмотрите
19 июня, 06:32
Jerk Goldman
1240001
Кем тогда они пугать буду американцев... Им всегда нужен враг, что бы оправдывать свои бесчинства в мире.
19 июня, 06:04
Арсений Новиков
1400001
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