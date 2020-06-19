Посольство в США призвало конгрессменов к отказу от "страшилок" о России

Соответствующие документы ранее представили в сенате демократ Роберт Менендес и в палате представителей его однопартиец Элиот Энгел. Они предлагают запретить выделение средств на вывод войск США из Европы вообще и из Германии в частности, объясняя это тем, что присутствие американских войск якобы помогает противостоять России, КНДР и Ирану.
"Нам надо поддерживать цивилизованный диалог. Россия ни на кого не нападает и не имеет таких намерений. Прекратите запугивать американских и европейских граждан страшилками о "российской угрозе", — прокомментировали российские дипломаты на странице посольства в Twitter.
В дипмиссии также напомнили, что в Европе размещены 180 американских ядерных бомб B-61.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении сократить воинский контингент в Германии до 25 тысяч человек. Сейчас там расквартированы 35 тысяч американских военнослужащих, десять тысяч гражданских служащих Пентагона и около двух тысяч контрактных работников.
Трамп обосновал свое решение "нечестной" торговой политикой Германии в отношении США и "просрочкой" платежей в бюджет НАТО. Глава Белого дома также задался вопросом, с какой стати Соединенные Штаты должны тратить деньги на защиту ФРГ от России, когда Берлин покупает российский газ.