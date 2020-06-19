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США ждут от Китая пересмотра политики в отношении Гонконга
США ожидают, что Китай изменит что-то в своей политике, в частности в отношении Гонконга, в ближайшие две недели по итогам переговоров на Гавайях госсекретаря... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T05:05
гонконг
китай
сша
в мире
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РИА Новости
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353
60
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гонконг, китай, сша, в мире

США ждут от Китая пересмотра политики в отношении Гонконга

05:05 19.06.2020
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© Alex Ogle / AFPВиды Гонконга
Виды Гонконга
© Alex Ogle / AFP
Виды Гонконга. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. США ожидают, что Китай изменит что-то в своей политике, в частности в отношении Гонконга, в ближайшие две недели по итогам переговоров на Гавайях госсекретаря США Майка Помпео и члена политбюро ЦК Коммунистической партии Китая Ян Цзечи, курирующего международные вопросы, заявил в пятницу журналистам замгоссекретаря Дэвид Стилвелл.
"Последние действия КНР, которые мы наблюдали, были не то чтобы конструктивными, если смотреть на Индию, Южно-Китайское море, вопросы с Гонконгом… Я не буду вдаваться в детали о том, что обсуждалось... Я посмотрел бы на то, что произойдет в следующие две недели: увидим ли мы снижение агрессивного поведения", - сказал он.
Расшифровку общения Стилвелла с прессой распространил госдепартамент.
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"Мы рассчитываем на пересмотр закона о внутренней безопасности, закона о национальной безопасности, который они применяют к Гонконгу", - добавил Стилвелл.
По его словам, он рассчитывает, что китайская сторона предпримет шаги, "согласующиеся с проведенными обсуждениями".
"Я не скажу, что было какое-то соглашение, но мы ясно обозначили нашу позицию, так что в течение следующей недели или двух, или сколько на это понадобится, мы увидим, начнут ли они выполнять свои обязательства", - сказал дипломат.
В целом он охарактеризовал поведение китайской делегации на переговорах как не настроенное на договоренности.
"Мы оставляем дипломатическое пространство, не говоря об этом в подробностях, чтобы они не чувствовали себя загнанными в угол. Мы оставляем пространство для дипломатии, чтобы принять решения, показывающие, что они понимают, что эти отношения должны быть более зеркальными… с обеих сторон", - добавил Стилвелл.
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