США ждут от Китая пересмотра политики в отношении Гонконга

"Последние действия КНР, которые мы наблюдали, были не то чтобы конструктивными, если смотреть на Индию, Южно-Китайское море, вопросы с Гонконгом… Я не буду вдаваться в детали о том, что обсуждалось... Я посмотрел бы на то, что произойдет в следующие две недели: увидим ли мы снижение агрессивного поведения", - сказал он.

Расшифровку общения Стилвелла с прессой распространил госдепартамент.

"Мы рассчитываем на пересмотр закона о внутренней безопасности, закона о национальной безопасности, который они применяют к Гонконгу", - добавил Стилвелл.

По его словам, он рассчитывает, что китайская сторона предпримет шаги, "согласующиеся с проведенными обсуждениями".

"Я не скажу, что было какое-то соглашение, но мы ясно обозначили нашу позицию, так что в течение следующей недели или двух, или сколько на это понадобится, мы увидим, начнут ли они выполнять свои обязательства", - сказал дипломат.

В целом он охарактеризовал поведение китайской делегации на переговорах как не настроенное на договоренности.