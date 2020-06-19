Обнародован геном найденного на рынке в Пекине коронавируса

"Вечером 18 июня центр через Центр по контролю и профилактике заболеваний КНР через "Государственную систему научно-технических ресурсов по новому типу коронавирус" официально опубликовал данные об эпидемиологической ситуации на рынке "Синьфади" и геноме вируса", - говорится в опубликованном сообщении на сайте центра.

В частности центр опубликован геном вируса, найденного у заболевших в Пекине (NMDC60013902-01,NMDC60013903-02), и геном вируса, найденного в образцах с окружающей среды (NMDC60013903-03).

"Вместе с этим центр по контролю и профилактике заболеваний передал Всемирной организации здравоохранения и Глобальной инициативе по обмену всеми данными о гриппе (GISAID) данные об эпидемиологической ситуации и геноме вируса для общего пользования международным сообществом", - говорится в сообщении.