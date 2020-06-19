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Обнародован геном найденного на рынке в Пекине коронавируса
Центр по контролю и профилактике заболеваний Китая опубликовал и передал ВОЗ данные генома найденного на оптовом рынке Пекина вируса COVID-19, где на прошлой... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T05:11
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коронавирус covid-19
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, китай, в мире

Обнародован геном найденного на рынке в Пекине коронавируса

04:45 19.06.2020 (обновлено: 05:11 19.06.2020)
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© РИА НовостиОптовый рынок "Синьфади" в Пекине
Оптовый рынок Синьфади в Пекине
© РИА Новости
ПЕКИН, 19 июн - РИА Новости. Центр по контролю и профилактике заболеваний Китая опубликовал и передал ВОЗ данные генома найденного на оптовом рынке Пекина вируса COVID-19, где на прошлой неделе произошла новая вспышка заболевания.
"Вечером 18 июня центр через Центр по контролю и профилактике заболеваний КНР через "Государственную систему научно-технических ресурсов по новому типу коронавирус" официально опубликовал данные об эпидемиологической ситуации на рынке "Синьфади" и геноме вируса", - говорится в опубликованном сообщении на сайте центра.
В частности центр опубликован геном вируса, найденного у заболевших в Пекине (NMDC60013902-01,NMDC60013903-02), и геном вируса, найденного в образцах с окружающей среды (NMDC60013903-03).
"Вместе с этим центр по контролю и профилактике заболеваний передал Всемирной организации здравоохранения и Глобальной инициативе по обмену всеми данными о гриппе (GISAID) данные об эпидемиологической ситуации и геноме вируса для общего пользования международным сообществом", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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