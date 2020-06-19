Сыгравший депутата Наливкина актер не будет обжаловать арест

ВЛАДИВОСТОК, 19 июн - РИА Новости. Арестованный актер из Арестованный актер из Уссурийска , который играет роль вымышленного депутата Виталия Наливкина в серии сатирических видеороликов в интернете, не планирует обжаловать решение суда, сообщил РИА Новости автор проекта Андрей Клочков.

Ранее сообщалось, что полиция в Приморье проводит проверку после размещения в соцсетях шуточного ролика с участием персонажа Виталия Наливкина, на котором у вымышленного подполковника полиции находят коробки с банкнотами. По сюжету постановочного ролика, силовики задерживают псевдополицейского, у которого дома находят многочисленные коробки с пятитысячными купюрами. Аккаунт проекта с видеороликами о псевдодепутате Наливкине размещает сатирические видео, где "народный избранник" якобы решает проблемы жителей Уссурийска.

В четверг Клочков сообщил РИА Новости, что Уссурийский районный суд арестовал актера, играющего депутата Наливкина, на пять суток за нецензурную брань. По данным суда, ему вынесли постановление о назначении административного наказания по ч. 2 ст. 20.1 КоАП "Мелкое хулиганство". Клочков отмечал, что в рамках проверки последнего видеоролика проекта полиция опрашивала его участников, а актера, сыгравшего полицейского, оштрафовали на тысячу рублей за незаконное ношение формы.

Представитель Уссурийского районного суда в пятницу сообщил РИА Новости, что решение суда еще не вступило в законную силу, есть 10 дней на его обжалование с момента вручения постановления актеру - с 16 июня. В суде не раскрыли подробностей административного дела.

"Смысла обжаловать решение нет, потому что актер уже скоро выйдет, а мы его встретим. Наша задача - привлечь внимание к этому инциденту, чтобы исключить возможность попытки запустить это (дело) по новому кругу", - сказал собеседник.

Ранее депутат заксобрания Приморья Дмитрий Новиков (ЕР) вступился за актера и предложил ему юридическую и депутатскую помощь.

Клочков отметил, что пока необходимости в юридической помощи нет. "Нам приятна любая поддержка. Пока нет необходимости обращаться за юридической помощью. Но мы любую возможность держим во внимании", - добавил собеседник.