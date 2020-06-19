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Сыгравший депутата Наливкина актер не будет обжаловать арест
Арестованный актер из Уссурийска, который играет роль вымышленного депутата Виталия Наливкина в серии сатирических видеороликов в интернете, не планирует... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T11:22
приморский край
уссурийск
происшествия
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16
А шнурок матерится и не потеет.
12
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приморский край
уссурийск
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573173004_58:0:1366:736_1400x0_80_0_0_8c6e3acd23ecdda148d09985b62e255d.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
приморский край, уссурийск, происшествия

Сыгравший депутата Наливкина актер не будет обжаловать арест

04:22 19.06.2020 (обновлено: 11:22 19.06.2020)
4731
© YouTube-канал BARAKuda Стоп-кадр сатирического видеоролика о вымышленном депутате Виталии Наливкине
Стоп-кадр сатирического видеоролика о вымышленном депутате Виталии Наливкине
© YouTube-канал BARAKuda
ВЛАДИВОСТОК, 19 июн - РИА Новости. Арестованный актер из Уссурийска, который играет роль вымышленного депутата Виталия Наливкина в серии сатирических видеороликов в интернете, не планирует обжаловать решение суда, сообщил РИА Новости автор проекта Андрей Клочков.
Ранее сообщалось, что полиция в Приморье проводит проверку после размещения в соцсетях шуточного ролика с участием персонажа Виталия Наливкина, на котором у вымышленного подполковника полиции находят коробки с банкнотами. По сюжету постановочного ролика, силовики задерживают псевдополицейского, у которого дома находят многочисленные коробки с пятитысячными купюрами. Аккаунт проекта с видеороликами о псевдодепутате Наливкине размещает сатирические видео, где "народный избранник" якобы решает проблемы жителей Уссурийска.
В четверг Клочков сообщил РИА Новости, что Уссурийский районный суд арестовал актера, играющего депутата Наливкина, на пять суток за нецензурную брань. По данным суда, ему вынесли постановление о назначении административного наказания по ч. 2 ст. 20.1 КоАП "Мелкое хулиганство". Клочков отмечал, что в рамках проверки последнего видеоролика проекта полиция опрашивала его участников, а актера, сыгравшего полицейского, оштрафовали на тысячу рублей за незаконное ношение формы.
Представитель Уссурийского районного суда в пятницу сообщил РИА Новости, что решение суда еще не вступило в законную силу, есть 10 дней на его обжалование с момента вручения постановления актеру - с 16 июня. В суде не раскрыли подробностей административного дела.
"Смысла обжаловать решение нет, потому что актер уже скоро выйдет, а мы его встретим. Наша задача - привлечь внимание к этому инциденту, чтобы исключить возможность попытки запустить это (дело) по новому кругу", - сказал собеседник.
Ранее депутат заксобрания Приморья Дмитрий Новиков (ЕР) вступился за актера и предложил ему юридическую и депутатскую помощь.
Клочков отметил, что пока необходимости в юридической помощи нет. "Нам приятна любая поддержка. Пока нет необходимости обращаться за юридической помощью. Но мы любую возможность держим во внимании", - добавил собеседник.
Наливкин, борющийся "за добро и справедливость", стал народным мемом и обращает внимание на темы, волнующие людей. Например, он "оборудовал" специальными тепловыми приборами автобусные остановки, ставил на площади деревянные туалеты и так далее. В сюжете, который заинтересовал полицию, вымышленный персонаж "раскрыл коррупционера".
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
02:36
В заксобрании Приморья заступились за арестованного "депутата Наливкина"
264424624
Обсудить 5
Приморский крайУссурийскПроисшествия
Популярные комментарии
Штраф за незаконное ношение формы... Это ж сколько можно со всяких глухарей бабла стрясти??? ;-)
19 июня, 06:46
Владислав Леончук
1310002
А шнурок матерится и не потеет.
19 июня, 05:37
ЛКЛысый Кучерявый
920001
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