Эксперты дали пенсионерам советы, как инвестировать без риска

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Пенсионеры в Пенсионеры в России все чаще хотят инвестировать, чтобы приумножить свои сбережения, но как правило, не имеют нужных знаний и навыков, что делает их легкой добычей мошенников. Число обманутых пожилых инвесторов по стране оценивается уже десятками тысяч, а ущерб - миллиардами рублей. Как старшее поколение может инвестировать без риска, РИА Новости рассказали эксперты в области финансовой грамотности.

Еще несколько лет назад мошенники предлагали игру на бирже и торговлю ценными бумагами исключительно в столичных регионах. Количество пострадавших исчислялось сотнями, а ущерб - миллионами рублей. "Однако сейчас мы видим, что этот вид мошенничества распространяется по всей стране", - говорит заместитель директора Ассоциации развития финансовой грамотности, руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева.

По ее словам, финансовые пирамиды в регионах, маскирующиеся под кредитно-потребительские кооперативы (КПК), стали активно привлекать старшее поколение, предлагая высокий процент за счет операций с ценными бумагами и "инвестирования в инновационные проекты".

"Только в городах "Золотого кольца" за последний год нашим активистам удалось выявить несколько таких КПК, жертвами которых стали около 4000 пайщиков, преимущественно пенсионеров. Поэтому в масштабах страны количество пострадавших смело можно оценивать десятками тысяч, а ущерб в миллиардах рублей", - рассказала эксперт.

Почему именно пенсионеры

Российские пенсионеры наиболее уязвимы для финансовых мошенников: желая приумножить свои сбережения, они, как правило, не имеют необходимых знаний и навыков, не понимают принципов работы финансовых структур и к тому же зачастую слишком доверчивы, говорит консультант проекта "Вашифинансы.рф", эксперт Национального центра финансовой грамотности Алексей Родин.

Директор Ассоциации развития финансовой грамотности Вениамин Каганов отмечает также дефицит доверия к близким, с которыми можно было бы посоветоваться насчет безопасности того или иного решения. Еще одной проблемой, по его словам, является отсутствие навыков работы с надежными источниками, где можно проверить информацию.

Лазарева добавляет, что в России долгое время просто не было системы обучения основам финансовой и правовой грамотности. Сейчас государство, различные общественные организации и крупные игроки финансового рынка прилагают серьезные усилия, чтобы создать такую систему. "Но к сожалению, в этом смысле мы сейчас вынуждены разбираться с последствиями патерналистского прошлого", - сетует эксперт.

Не гнаться за высокой доходностью

Все эксперты указывают, что самый верный индикатор обмана – это гарантия высокой прибыли при минимальных рисках.

"Помните: чем выше обещаемая доходность, тем выше риск все потерять. Я никогда не встречал приемлемый риск при доходностях в рублях от 20% годовых и в валюте от 15% годовых. Если доходность выше, то выше и вероятность не увидеть свои деньги больше никогда", - предупреждает Родин.

Чтобы начать инвестировать, нужно выбрать надежную компанию, обязательно имеющую лицензию. Это касается и российских, и зарубежных фирм. У последних документ должен быть выдан местным регулятором. Проверить наличие лицензии у российской компании можно на сайте ЦБ , а чтобы удостовериться в легальности иностранной, лучше привлечь квалифицированных консультантов. Иностранную фирму правильнее выбирать в развитых странах, где регулирование надежнее, советуют эксперты.

Если компания берет деньги в управление, у нее должен быть документ, описывающий ее инвестиционные стратегии - инвестиционная декларация, меморандум, поясняет Родин. Он рекомендует также изучить рейтинг финансовой компании, который должен быть не ниже уровня "А".

Финансовая компания при этом "обязана предупреждать о рисках, связанных с инвестициями". Мошенники преднамеренно об этом "забывают".

Также эксперт призывает с опаской относиться к тем, кто сам предлагает помощь в инвестировании – "позвонил, написал, подошел на улице". Искать возможности нужно самому, подчеркивает Родин.

Во что и как инвестировать

Тем, кто хочет сохранить и увеличить свои сбережения, эксперты советуют обращаться прежде всего в банки. Сейчас они предлагают довольно широкую линейку продуктов именно для пенсионеров. "Да, безусловно, пополняемые вклады принимаются под совсем небольшой процент, но они защищены системой страхования вкладов, что гарантирует сохранность средств", - отмечает Лазарева.

Родин предлагает обратить внимание и на фондовый рынок. Для начала надо открыть счет у брокера. "Выбирайте любого из первой десятки на сайте Мосбиржи. Это брокеры с лицензией и с хорошей репутацией. Самые надежные инструменты в России - облигации Минфина (облигации федерального займа - ОФЗ). Это гарантии государства. Начать можно с их покупки", - рассказывает эксперт.

Возможности сбережений, по его словам, есть и в программах страховых компаний. При этом компании должны быть крупными и иметь высокий рейтинг - не ниже "А". Родин советует выбирать программы, предусматривающие накопления и гарантированные выплаты в конце - это обеспечит возврат средств даже при неблагоприятной ситуации в экономике.

"А для тех, у кого еще достаточно сил, энергии и позволяют возможности, можно рекомендовать следовать новому перспективному тренду и стать предпринимателем. Предпринимательская деятельность при грамотном подходе поможет реализовать нерастраченный потенциал, монетизировать свой опыт и приносить, пусть и небольшой, но стабильный дополнительный доход", - добавляет Лазарева.