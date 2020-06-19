Турецкая газета "поженила" Зеленского с Верой Брежневой

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Популярная в Турции газета Hurriyet по ошибке "женила" президента Украины Владимира Зеленского на актрисе и певице Вере Брежневой.
К статье о том, что первая леди Украины Елена Зеленская заразилась коронавирусом, издание поставило в качестве иллюстрации постер из фильма "Восемь лучших свиданий". На нем Зеленский запечатлен с Брежневой, сыгравшей в этой картине роль его жены.
Разлучница! То Меладзе из семьи уведет, то вот Зеленку подвинула.— Луиза Чкалова (@luiza4kaLova_) June 18, 2020
Мендель будет в гневе pic.twitter.com/qG4LlOyaxt
Текст опубликовали 17 июня и на официальном сайте издания (позже иллюстрацию там заменили), и в печатной версии.
О том, что у Елены Зеленской выявили коронавирус, стало известно 12 июня. Сначала она проходила лечение амбулаторно, позже ее госпитализировали с двусторонней пневмонией. Зеленский ограничил встречи, он находится на частичном карантине.