Турецкая газета "поженила" Зеленского с Верой Брежневой

Разлучница! То Меладзе из семьи уведет, то вот Зеленку подвинула. Мендель будет в гневе pic.twitter.com/qG4LlOyaxt

О том, что у Елены Зеленской выявили коронавирус, стало известно 12 июня. Сначала она проходила лечение амбулаторно, позже ее госпитализировали с двусторонней пневмонией. Зеленский ограничил встречи, он находится на частичном карантине.