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Турецкая газета "поженила" Зеленского с Верой Брежневой
Популярная в Турции газета Hurriyet по ошибке "женила" президента Украины Владимира Зеленского на актрисе и певице Вере Брежневой. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T12:23
елена зеленская
hurriyet
вера брежнева
владимир зеленский
турция
украина
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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елена зеленская, hurriyet, вера брежнева, владимир зеленский, турция, украина, в мире

Турецкая газета "поженила" Зеленского с Верой Брежневой

04:10 19.06.2020 (обновлено: 12:23 19.06.2020)
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© Фото : Централ Партнершип, 2016Владимир Зеленский и Вера Брежнева в фильме "Восемь лучших свиданий"
Владимир Зеленский и Вера Брежнева в фильме Восемь лучших свиданий
© Фото : Централ Партнершип, 2016
Владимир Зеленский и Вера Брежнева в фильме "Восемь лучших свиданий". Архивное фото
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Популярная в Турции газета Hurriyet по ошибке "женила" президента Украины Владимира Зеленского на актрисе и певице Вере Брежневой.
К статье о том, что первая леди Украины Елена Зеленская заразилась коронавирусом, издание поставило в качестве иллюстрации постер из фильма "Восемь лучших свиданий". На нем Зеленский запечатлен с Брежневой, сыгравшей в этой картине роль его жены.
Текст опубликовали 17 июня и на официальном сайте издания (позже иллюстрацию там заменили), и в печатной версии.
О том, что у Елены Зеленской выявили коронавирус, стало известно 12 июня. Сначала она проходила лечение амбулаторно, позже ее госпитализировали с двусторонней пневмонией. Зеленский ограничил встречи, он находится на частичном карантине.
71802548
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Елена ЗеленскаяHurriyetВера БрежневаВладимир ЗеленскийТурцияУкраинаВ мире
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