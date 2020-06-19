В Китае за сутки выявили 32 случая COVID-19

Накануне в Китае выявили 28 новых случаев заражения коронавирусом и восемь бессимптомных носителей. Большая часть случаев произошла в Пекине и была связана с оптовым рынком "Синьфади" в районе Фэнтай. Он был закрыт 13 июня после того, как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося.

Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлено 83 325 случаев коронавирусной инфекции, 78 398 человек выздоровели, 293 пациента с COVID-19 остаются в больницах, 4 634 умерли. Ввозных случаев 1864, выздоровели 1773 человека.

С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлены пять таких случаев, из карантина выпустили четыре человека, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 110 бессимптомных носителя, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.