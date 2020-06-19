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В Китае за сутки выявили 32 случая COVID-19
Китай за минувшие сутки выявил 32 новых случая коронавируса, также зарегистрированы пять бессимптомных носителей, выздоровели четыре пациента, следует из... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T04:05
2020-06-19T04:05
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
китай
в мире
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, китай, в мире
ПЕКИН, 19 июн - РИА Новости. Китай
за минувшие сутки выявил 32 новых случая коронавируса
, также зарегистрированы пять бессимптомных носителей, выздоровели четыре пациента, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.
Уточняется, что из 32 новых случаев 28 локальные (25 - в Пекине
, два - в провинции Хэбэй
, один – в провинции Ляонин
), четыре - ввозные.
Накануне в Китае выявили 28 новых случаев заражения коронавирусом и восемь бессимптомных носителей. Большая часть случаев произошла в Пекине и была связана с оптовым рынком "Синьфади" в районе Фэнтай. Он был закрыт 13 июня после того, как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося.
Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлено 83 325 случаев коронавирусной инфекции, 78 398 человек выздоровели, 293 пациента с COVID-19 остаются в больницах, 4 634 умерли. Ввозных случаев 1864, выздоровели 1773 человека.
С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлены пять таких случаев, из карантина выпустили четыре человека, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 110 бессимптомных носителя, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.
Отдельно в Гонконге
за все время эпидемии были выявлены 1124 случая заражения (четыре человека скончались, 1072 выздоровели), в Макао выявили 45 случаев (все пациенты уже выписаны), на Тайване
заразились 446 человек (семь скончались, 434 вылечились).
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань
в центральной части страны (провинция Хубэй
). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже инфекция получила официальное название COVID-19. ВОЗ
11 марта объявила пандемию COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.