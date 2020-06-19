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Распространение нового коронавируса
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В Китае за сутки выявили 32 случая COVID-19
Китай за минувшие сутки выявил 32 новых случая коронавируса, также зарегистрированы пять бессимптомных носителей, выздоровели четыре пациента, следует из... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T04:05
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
китай
в мире
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, китай, в мире

В Китае за сутки выявили 32 случая COVID-19

04:05 19.06.2020
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© AP Photo / Yan Linyun/Медицинские работники проходя дезинфекцию в провинции Цзилинь, Китай
Медицинские работники проходя дезинфекцию в провинции Цзилинь, Китай
© AP Photo / Yan Linyun/
ПЕКИН, 19 июн - РИА Новости. Китай за минувшие сутки выявил 32 новых случая коронавируса, также зарегистрированы пять бессимптомных носителей, выздоровели четыре пациента, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.
Уточняется, что из 32 новых случаев 28 локальные (25 - в Пекине, два - в провинции Хэбэй, один – в провинции Ляонин), четыре - ввозные.
Накануне в Китае выявили 28 новых случаев заражения коронавирусом и восемь бессимптомных носителей. Большая часть случаев произошла в Пекине и была связана с оптовым рынком "Синьфади" в районе Фэнтай. Он был закрыт 13 июня после того, как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося.
Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлено 83 325 случаев коронавирусной инфекции, 78 398 человек выздоровели, 293 пациента с COVID-19 остаются в больницах, 4 634 умерли. Ввозных случаев 1864, выздоровели 1773 человека.
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С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлены пять таких случаев, из карантина выпустили четыре человека, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 110 бессимптомных носителя, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.
Отдельно в Гонконге за все время эпидемии были выявлены 1124 случая заражения (четыре человека скончались, 1072 выздоровели), в Макао выявили 45 случаев (все пациенты уже выписаны), на Тайване заразились 446 человек (семь скончались, 434 вылечились).
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже инфекция получила официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КитайВ мире
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