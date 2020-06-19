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В России за сутки потушили 47 лесных пожаров
Лесопожарные службы в России за сутки ликвидировали 47 лесных пожаров на площади более 2,7 тысячи гектар, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T03:57
россия
база охраны лесов "авиалесоохрана"
происшествия
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РИА Новости
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353
60
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россия, база охраны лесов "авиалесоохрана", происшествия

В России за сутки потушили 47 лесных пожаров

03:57 19.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки ликвидировали 47 лесных пожаров на площади более 2,7 тысячи гектар, сообщает Авиалесоохрана.
Днем ранее сообщалось о 51 потушенном за сутки лесном пожаре.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 18.06.2020 в России ликвидировано 47 лесных пожаров на площади 2 728 гектар", - говорится в сообщении.
К полуночи 19 июня в РФ действовало 45 лесных пожаров на площади около 17 тысяч гектаров, их активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Чукотском автономном округе, там действовало пять пожаров на площади свыше 9,7 тысяч гектаров.
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