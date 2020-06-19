Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200619/1573159589.html
WSJ: протесты в США не привели к всплеску COVID-19
Волна уличных протестов в США не привела к всплеску случаев заболевания COVID-19, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на данные предварительных... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T04:57
распространение нового коронавируса
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
коронавирус covid-19
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1572998802_0:121:3071:1849_1400x0_80_0_0_4afb8c5f5c326a6a5bb777f16f559a9e.jpg
3
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1572998802_0:121:3071:1849_1400x0_80_0_0_4afb8c5f5c326a6a5bb777f16f559a9e.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1572998802_334:0:3065:2048_1400x0_80_0_0_68d27d6535396814669f245702f1520f.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1572998802_682:0:2730:2048_1400x0_80_0_0_baa3b9c6ad2ff2a9e70bd96c3b866aee.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, коронавирус covid-19, сша, в мире

WSJ: протесты в США не привели к всплеску COVID-19

03:52 19.06.2020 (обновлено: 04:57 19.06.2020)
3130
© REUTERS / Elijah NouvelageСотрудники полиции в Атланте, США
Сотрудники полиции в Атланте, США
© REUTERS / Elijah Nouvelage
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Волна уличных протестов в США не привела к всплеску случаев заболевания COVID-19, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на данные предварительных исследований.
В Миннесоте, которая стала эпицентром акций протеста из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда, в муниципальных медучреждениях были протестированы 3,2 тысячи протестующих и только 1,8% тестов оказались позитивными. Еще 8,5 тысяч участников маршей сдали анализы у собственных поставщиков медицинских услуг. В этой группе коэффициент инфицированных еще ниже – всего 0,99%.
В Нью-Йорке, власти которого в связи протестами сделали тестирование общедоступным, уровень выявленных зараженных семь дней подряд не превышает 3%. Статистика случаев госпитализации также продолжает снижаться.
Санитарные власти в Сиэтле и Чикаго также сообщили, что не выявили роста случаев заражения коронавирусом в связи с протестами, но продолжают наблюдать за ситуацией.
Неделю назад о том, что с начала массовых протестов в США власти не наблюдают роста числа заражений коронавирусом, заявил вице-президент Майк Пенс.
По городам США, а затем и по ряду стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Один полицейский был обвинен в убийстве, трое других - в пособничестве убийству.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
484403
Обсудить 3
Распространение нового коронавирусаБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаКоронавирус COVID-19СШАВ мире
Рекомендуем
Демонстранты во время акции протеста в Берлине. 6 июня 2020
Ученый объяснил, почему протесты в ФРГ не вызвали новую вспышку COVID-19
Народный артист РФ Александр Домогаров
Домогаров отказался выходить на сцену из-за Ефремова
Машина следственного комитета у подъезда дома на севере Москвы, где неизвестный мужчина открыл стрельбу
При стрельбе в жилом доме в Москве погибли четыре человека
Раковая клетка
Врач рассказала о способе определить рак по запаху
Михаил Игнатьев
Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев
Раковые клетки
Названы пять симптомов рака кишечника
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
В Гидрометцентре предупредили о грядущих холодах в России
Президент США Дональд Трамп
Замгоссекретаря США подала в отставку из-за разногласий с Трампом
Стакан воды
Родители погубили ребенка, заставив выпить воду
Отец и сын
ВЦИОМ: 83% россиян хотят получать отцовский капитал за третьего ребенка
Оптовый рынок Синьфади в Пекине
Обнародован геном найденного на рынке в Пекине коронавируса
Пробирки с образцами биоматериалов для тестирования на коронавирус нового типа в Клиническом медицинском центре Читы
Попова: серьезного снижения заболеваемости COVID-19 нет в десяти регионах
Вид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке
"Нафтогаз" захотел добывать нефть и газ рядом с Крымом
Протестующие на одной из улиц Вашингтона
В США расследуют применение самолета ВВС для наблюдения за протестами
Владимир Зеленский и Вера Брежнева в фильме Восемь лучших свиданий
Турецкая газета "поженила" Зеленского с Верой Брежневой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:48Кадыров вернул на родину пенсионера из дома престарелых в Киргизии
13:48Путин обсудил с президентом Монголии борьбу с коронавирусом
13:46Лукашенко заявил, что Минск не будет вводить карантин ради финпомощи МВФ
13:46Прилепин прокомментировал высказывание Бони о "нищебродах"
13:46Рубль нейтрально отреагировал на решение ЦБ снизить ставку
13:45Слуцкий отметил важность права вето в Совбезе ООН
13:45В Кемеровской области займутся "Архитектурой семьи" с участием РПЦ
13:44В мусульманской общине РФ призвали поддержать русский язык
13:43В ЦБ оценили влияние краткосрочных проинфляционных факторов в России
13:43Суд в Осло отправил в тюрьму экс-главу отдела по борьбе оргпреступностью
13:42Путин провел телефонный разговор с президентом Белоруссии
13:40Первый президент Чувашии назвал смерть Игнатьева трагедией
13:38МЧС предупредило о грозе и сильном граде в Москве
13:38В МИД Германии оценили важность СВПД
13:35Иосифа Пригожина раскритиковали за видео в самолете
13:34В Пекине заявили, что в Китае нет индийских военнопленных
13:34СМИ: дело против Порошенко из-за томоса возбудили по заявлению Филарета
13:33СМИ: жители Аризоны эвакуируются из-за природных пожаров
13:32Слуцкий: реакция на призыв открыть архивы о войне будет показательной
13:31Центробанк снизил ключевую ставку до 4,5 процента годовых
Лента новостейМолния