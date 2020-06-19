WSJ: протесты в США не привели к всплеску COVID-19

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Волна уличных протестов в США не привела к всплеску случаев заболевания COVID-19, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на данные предварительных исследований.
В Миннесоте, которая стала эпицентром акций протеста из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда, в муниципальных медучреждениях были протестированы 3,2 тысячи протестующих и только 1,8% тестов оказались позитивными. Еще 8,5 тысяч участников маршей сдали анализы у собственных поставщиков медицинских услуг. В этой группе коэффициент инфицированных еще ниже – всего 0,99%.
В Нью-Йорке, власти которого в связи протестами сделали тестирование общедоступным, уровень выявленных зараженных семь дней подряд не превышает 3%. Статистика случаев госпитализации также продолжает снижаться.
Санитарные власти в Сиэтле и Чикаго также сообщили, что не выявили роста случаев заражения коронавирусом в связи с протестами, но продолжают наблюдать за ситуацией.
Неделю назад о том, что с начала массовых протестов в США власти не наблюдают роста числа заражений коронавирусом, заявил вице-президент Майк Пенс.
По городам США, а затем и по ряду стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Один полицейский был обвинен в убийстве, трое других - в пособничестве убийству.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.