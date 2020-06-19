Ученый объяснил, почему протесты в ФРГ не вызвали новую вспышку COVID-19

"Во-первых, эти демонстрации проводились на улице. Конечно, там сохраняется возможность воздушно-капельной передачи инфекции, но эта вероятность более ограничена в результате движения воздуха. Когда 20 человек сидят три часа в одной комнате, один выходит - мельчайшие частицы остаются в воздухе до 12 часов. В ходе демонстраций люди находятся на открытом воздухе, они двигаются, они не стоят лицом друг к другу. Кроме того, многие участники носили защитные маски. Сейчас уже есть опубликованное исследование группы ученых, которое великолепно доказало эффективность ношения масок, в том числе самодельных", - заявил Хуферт.