Ученый объяснил, почему протесты в ФРГ не вызвали новую вспышку COVID-19

БЕРЛИН, 19 июн - РИА Новости. Есть факторы, которые могли повлиять на ограничение распространения коронавирусной инфекции среди участников уличных акций протеста против расизма, которые прошли в Германии почти две недели назад, однако было бы преждевременно говорить о том, что эпидемиологический эффект этих акций точно установлен, заявил РИА Новости глава института микробиологии и вирусологии при институте медицины Бранденбурга, профессор Франк Т. Хуферт.
"Во-первых, эти демонстрации проводились на улице. Конечно, там сохраняется возможность воздушно-капельной передачи инфекции, но эта вероятность более ограничена в результате движения воздуха. Когда 20 человек сидят три часа в одной комнате, один выходит - мельчайшие частицы остаются в воздухе до 12 часов. В ходе демонстраций люди находятся на открытом воздухе, они двигаются, они не стоят лицом друг к другу. Кроме того, многие участники носили защитные маски. Сейчас уже есть опубликованное исследование группы ученых, которое великолепно доказало эффективность ношения масок, в том числе самодельных", - заявил Хуферт.
В начале июня в Германии, как и в других странах Европы, прошли массовые акции против расизма и дискриминации, связанные с гибелью в США при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда. На кадрах хроники видно, что участники акций игнорировали требование о соблюдении обязательного дистанцирования от рядом стоящего человека на расстояние не менее полутора метров, это правило считается в ФРГ одним из центральных для предотвращения распространения коронавируса. Вместе с тем, подавляющее большинство участников протестов вышли на акции в защитных масках.
По словам главы института, польза ношения масок подтверждена и международным опытом, в частности, в Швеции, где население не было обязано предпринимать защитные меры из-за коронавируса, был "взрыв заболеваемости", в то время как, например, в Тайване "реагировали на ранней стадии и очень аккуратно, даже не проводили масштабного локдауна", однако "отреагировали быстро и не испытывали культурных проблем с ношением масок".
"Возможно, это могло бы объяснить, почему уровень заболеваемости был гораздо более ограничен", - сказал Хуферт, добавив, что "находиться на открытом воздухе, носить маску, быть в движении - это три фактора, которые могли бы объяснить, почему на данный момент случаев не так много", однако "сейчас несколько преждевременно оценивать эффект" данных действий, учитывая инкубационный период заболевания.
О "незначительном влиянии" уличных акций на эпидемиологическую ситуацию в стране заявили РИА Новости в институте Роберта Коха - центральном ведомстве ФРГ по сбору и анализу статической информации в связи с распространением коронавируса и других заболеваний.
"Между инфицированием и появлением первых симптомов проходит в среднем пять дней, инкубационный период может составлять до 14 дней. Период от начала болезни до отправки отчета в институт Роберта Коха составляет около восьми дней. Если бы явный эффект был установлен, его можно было бы определить не ранее, чем через две недели", - заявила официальный представитель ведомства Сюзанна Глазмахер, добавив, что "не ясно, будет ли виден какой-либо "эффект митингов", незначительное влияние сложно определить".
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