Главный нарколог Минздрава рассказал о проблемах с алкоголем у пациентов

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Около 15% пациентов в России, которые обращаются в больницы, имеют проблемы с алкоголем, спиртное оказывает медленное токсическое воздействие на органы человека, заявил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн.
"Алкоголь оказывает, прежде всего, медленное токсическое воздействие на внутренние органы человека, это может стать причиной внезапной смерти от остановки сердца. По результатам наших исследований, у 15% пациентов, которые обращаются в больницы, проблемы с алкоголем", - рассказал РИА Новости Брюн.
Он отметил, что злоупотребление алкоголем увеличивает стресс и тревожность, способствует росту домашнего насилия.
"Наркологическое сообщество призывает придерживаться простых принципов в борьбе с алкоголизмом. Их не так много, всего четыре. Первый - это снижение доступности алкоголя по месту продажи. Второй - сокращение времени продажи. Третий - повышение цены на алкоголь. И четвертый - введение запрета на продажу алкоголя лицам младше 21 года", - подчеркнул Брюн.