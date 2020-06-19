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Главный нарколог Минздрава рассказал о проблемах с алкоголем у пациентов
Около 15% пациентов в России, которые обращаются в больницы, имеют проблемы с алкоголем, спиртное оказывает медленное токсическое воздействие на органы... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T03:43
россия
евгений брюн
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
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россия, евгений брюн, общество

Главный нарколог Минздрава рассказал о проблемах с алкоголем у пациентов

03:43 19.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВодка
Водка
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Около 15% пациентов в России, которые обращаются в больницы, имеют проблемы с алкоголем, спиртное оказывает медленное токсическое воздействие на органы человека, заявил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн.
"Алкоголь оказывает, прежде всего, медленное токсическое воздействие на внутренние органы человека, это может стать причиной внезапной смерти от остановки сердца. По результатам наших исследований, у 15% пациентов, которые обращаются в больницы, проблемы с алкоголем", - рассказал РИА Новости Брюн.
Он отметил, что злоупотребление алкоголем увеличивает стресс и тревожность, способствует росту домашнего насилия.
"Наркологическое сообщество призывает придерживаться простых принципов в борьбе с алкоголизмом. Их не так много, всего четыре. Первый - это снижение доступности алкоголя по месту продажи. Второй - сокращение времени продажи. Третий - повышение цены на алкоголь. И четвертый - введение запрета на продажу алкоголя лицам младше 21 года", - подчеркнул Брюн.
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