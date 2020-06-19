https://ria.ru/20200619/1573159383.html
ВЦИОМ: 83% россиян хотят получать отцовский капитал за третьего ребенка
Более 80% россиян хотели бы получать отцовский капитал за третьего ребенка, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T03:33
2020-06-19T04:47
россия
"общественные мнения"
вциом
общество
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3
россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, "общественные мнения", вциом, общество
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости.
Более 80% россиян хотели бы получать отцовский капитал за третьего ребенка, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ
.
По данным исследования, 83% граждан в разной степени считают, что введение отцовского капитала будет способствовать укреплению семьи, из них 42% однозначно согласны с этим, еще 10% придерживаются обратного мнения, 7% затруднились ответить.
Отмечается, что 85% респондентов в разной степени полагают, что укреплению семьи поможет предоставление отцам одного месяца дополнительно оплачиваемого отпуска, который можно взять в любой период до достижения ребенком трех лет, 12% ответили наоборот, 3% затруднились дать ответ.
Также 79% отметили, что укреплению семьи будет способствовать предоставление отцам одной недели дополнительного оплачиваемого отпуска в течение первого месяца после рождения ребенка, 15% не согласны с этим, 6% затруднились ответить.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 16 июня. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.