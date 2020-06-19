ВЦИОМ: 83% россиян хотят получать отцовский капитал за третьего ребенка

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Более 80% россиян хотели бы получать отцовский капитал за третьего ребенка, свидетельствуют результаты опроса Более 80% россиян хотели бы получать отцовский капитал за третьего ребенка, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ

По данным исследования, 83% граждан в разной степени считают, что введение отцовского капитала будет способствовать укреплению семьи, из них 42% однозначно согласны с этим, еще 10% придерживаются обратного мнения, 7% затруднились ответить.

Отмечается, что 85% респондентов в разной степени полагают, что укреплению семьи поможет предоставление отцам одного месяца дополнительно оплачиваемого отпуска, который можно взять в любой период до достижения ребенком трех лет, 12% ответили наоборот, 3% затруднились дать ответ.

Также 79% отметили, что укреплению семьи будет способствовать предоставление отцам одной недели дополнительного оплачиваемого отпуска в течение первого месяца после рождения ребенка, 15% не согласны с этим, 6% затруднились ответить.