Эксперт рассказал о программе развития стрелково-патронной отрасли

"Работа была инициирована на совещании под председательством заместителя председателя правительства РФ Юрия Ивановича Борисова в декабре 2018 года. 1 ноября 2019 года проект программы был направлен на согласование профильным федеральным органами исполнительной власти: ФСБ, Росгвардии, МВД, Минпромторгу, Минспорта, Минпросвещения, Минэкономразвития, Минфину, ФСВТС", - сказал Баков.

Он добавил, что сейчас собраны комментарии и предложения по данному документу от всех заинтересованных федеральных органов исполнительной власти. "До конца года эта стратегия отрасли должна быть доработана и утверждена", - сказал собеседник агентства.