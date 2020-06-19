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Эксперт рассказал о программе развития стрелково-патронной отрасли
Комплексную программу развития отрасли стрелкового оружия и боеприпасов к нему планируется утвердить до конца года, сообщил РИА Новости генеральный директор... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T03:21
россия
ростех
цнииточмаш
безопасность
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353
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россия, ростех, цнииточмаш, безопасность

Эксперт рассказал о программе развития стрелково-патронной отрасли

03:21 19.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкОбойма
Обойма
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Обойма. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Комплексную программу развития отрасли стрелкового оружия и боеприпасов к нему планируется утвердить до конца года, сообщил РИА Новости генеральный директор ЦНИИТОЧМАШ (входит в Ростех) Альберт Баков.
"Работа была инициирована на совещании под председательством заместителя председателя правительства РФ Юрия Ивановича Борисова в декабре 2018 года. 1 ноября 2019 года проект программы был направлен на согласование профильным федеральным органами исполнительной власти: ФСБ, Росгвардии, МВД, Минпромторгу, Минспорта, Минпросвещения, Минэкономразвития, Минфину, ФСВТС", - сказал Баков.
Он добавил, что сейчас собраны комментарии и предложения по данному документу от всех заинтересованных федеральных органов исполнительной власти. "До конца года эта стратегия отрасли должна быть доработана и утверждена", - сказал собеседник агентства.
По его словам, итоговый документ будет разделен на несколько частей. "Они связаны с развитием производственной базы, научно-техническим и развитием отрасли, в том числе по созданию боевой экипировки будущего, предложений по совершенствованию нормативной правовой базы, созданию сети стрелковых объектов, другими предложениями по развитию гражданского сегмента", - уточнил гендиректор ЦНИИТОЧМАШ.
О предстоящей реформе стрелково-патронной отрасли России в интервью РИА Новости в 2018 году сообщал занимавший тогда должность индустриального директора кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Сергей Абрамов. По его словам, эта работа организована на базе ЦНИИТОЧМАШ. С учетом санкционного давления, стрелковые и патронные рынки претерпели изменения, так как часть продукции покупали США или страны-сателлиты, отметил тогда собеседник агентства.
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РоссияРостехЦНИИТОЧМАШБезопасность
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