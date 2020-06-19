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Исследование: в России значительно выросли продажи масок в аптеках
Продажи медицинских масок в российских аптеках с 6 января по 7 июня увеличились в 8 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 3,538 миллиарда... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T03:16
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россия, общество

Исследование: в России значительно выросли продажи масок в аптеках

03:16 19.06.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинские маски
Медицинские маски
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Медицинские маски
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Продажи медицинских масок в российских аптеках с 6 января по 7 июня увеличились в 8 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 3,538 миллиарда рублей, а продажи антисептиков - в 10 раз, до 449,7 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в аналитическом агентстве DSM Group, которое занимается мониторингом и исследованиями фармрынка.
"Продажи термометров выросли в 1,2 раза, масок медицинских только в аптеках продано больше в 8 раз, санитайзеров только в аптеках - в 10 раз в стоимостном выражении", - рассказали в DSM Group. Продажи термометров достигли 1 миллиарда рублей.
Как пояснили в агентстве, динамика фармрынка в 2020 году из-за коронавируса не совсем соответствует сложившимся трендам. "Заметный прирост продаж во второй половине марта сейчас негативно сказывается на общем объеме аптечных продаж. С конца апреля рынок ушел в отрицательную зону относительно прошлого года", - добавили в компании.
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Совокупные продажи в фармацевтической рознице за пять месяцев текущего года выросли на 16% в рублях и на 7% в упаковках по сравнению с прошлым годом. В мае динамика по сравнению с маем прошлого года снизилась на 6% в рублях и на 13% в упаковках.
"Но в целом за счет высоких продаж в марте (они связаны с опасением роста цен из-за скачка курса валют и опасением отсутствия лекарств в аптеках из-за коронавируса и закрытия границ) пока рынок в высоком плюсе, чего не наблюдалось последние несколько лет", - добавили в DSM Group.
Как заметили в компании, с июня в России была разрешена доставка безрецептурных лекарств. "И это главное, что может повлиять на аптечные продажи. Будет больше рекламы лекарственных препаратов в интернете с таргетной рекламой непосредственно на потребителя", - отметили в DSM Group.
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