https://ria.ru/20200619/1573159277.html
Исследование показало, кто в России берет самые большие микрозаймы
Сотрудники финансовых структур и работающие в страховании берут самые большие микрозаймы в России, говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T03:14
2020-06-19T10:12
россия
экономика
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россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости.
Сотрудники финансовых структур и работающие в страховании берут самые большие микрозаймы в России
, говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Исследование проводилось на платформе Webbankir на основе анализа более 50 тысячи займов, выданных в различных субъектах Российской Федерации.
"Наибольшие по размеру займы берут сотрудники финансовых структур и занятые в страховании — 8436 рублей. Чуть меньшие суммы занимают работающие в здравоохранении — 8262 рубля, а также в федеральном и муниципальном управлении — 8226 рублей", — говорится в материалах.
При этом самая скромная величина среднего займа в сфере цифровых и информационных технологий — 7194 рубля, легкой промышленности — 7248 рублей и образовании — 7274 рубля, указывают авторы исследования.
Также Webbankir выяснила, заемщики каких профессий чаще всего берут микрозаймы, и лидером здесь оказалась торговля: в мае на нее пришлось около 14,2% выданных ссуд. На втором месте этого рейтинга оказались работники сельского хозяйства и пищевой промышленности с долей 8,3%. На третьем месте — охрана и силовые структуры с 6,4%.