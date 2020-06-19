Исследование показало, кто в России берет самые большие микрозаймы

"Наибольшие по размеру займы берут сотрудники финансовых структур и занятые в страховании — 8436 рублей. Чуть меньшие суммы занимают работающие в здравоохранении — 8262 рубля, а также в федеральном и муниципальном управлении — 8226 рублей", — говорится в материалах.

При этом самая скромная величина среднего займа в сфере цифровых и информационных технологий — 7194 рубля, легкой промышленности — 7248 рублей и образовании — 7274 рубля, указывают авторы исследования.

Также Webbankir выяснила, заемщики каких профессий чаще всего берут микрозаймы, и лидером здесь оказалась торговля: в мае на нее пришлось около 14,2% выданных ссуд. На втором месте этого рейтинга оказались работники сельского хозяйства и пищевой промышленности с долей 8,3%. На третьем месте — охрана и силовые структуры с 6,4%.