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Армия Колумбии освободила двух граждан Бразилии и Швейцарии из плена РВСК
Военным Колумбии удалось освободить двух граждан Бразилии и Швейцарии, которых с марта с целью выкупа удерживали в плену боевики Революционных вооруженных сил... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T03:08
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швейцария, бразилия, колумбия, в мире

Армия Колумбии освободила двух граждан Бразилии и Швейцарии из плена РВСК

03:08 19.06.2020
252
© РИА Новости / Чернощек А / Перейти в фотобанкКолумбия
Колумбия
© РИА Новости / Чернощек А
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Колумбия. Архивное фото
МЕХИКО, 19 июн - РИА Новости. Военным Колумбии удалось освободить двух граждан Бразилии и Швейцарии, которых с марта с целью выкупа удерживали в плену боевики Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК/FARC).
"По итогам этой операции выросло до шести число граждан, спасенных из плена (боевиков - ред.) Мобильной колонны Дагоберта Рамоса. Выкуп за похищенных - это их способ заработка", - заявил журналистам командующий третьей дивизией генерал Хорхе Исаакс Ойос, видео прибытия военного борта и брифинга с журналистами опубликованы в микроблоге вооруженных сил в Twitter.
Как рассказали бывшие заложники, путешествие по стране в марте прервалось с объявлением карантина по коронавирусу, после чего они решили кратчайшим путем доехать до столицы. В департаменте Каука на западе страны их взяли в плен и потребовали у родных выкуп в размере миллиона долларов. По словам спасенных, похитители обошлись без насилия и даже купили сухой корм их собакам, которые вернулись из плена вместе с хозяевами.
Бывший командир ФАРК Иван Маркес
5 октября 2019, 01:19
Трибунал Колумбии отменил амнистию для бывших лидеров РВСК
Ранее в четверг США предложили вознаграждение в размере до 10 миллионов долларов за информацию, которая поможет захвату или тюремному заключению двух бывших лидеров партизанской группировки под псевдонимами Хесус Сантрича и Иван Маркес. В январе Колумбия попросила США и Европейский союз включить диссидентов FARC в свои списки террористических организаций.
РВСК были созданы в 1964 году как военное крыло местной коммунистической партии для борьбы за построение "Новой Колумбии" - общества социальной справедливости и равенства. В рядах группировки состояли до 20 тысяч бойцов. Переговоры о мире с властями шли почти четыре года и не раз находились на грани срыва, однако в итоге завершились успешно.
После соглашения о мире с властями движение РВСК преобразовалось в политическую партию Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común ("Общая революционная альтернативная сила", ОРАС/FARC), поменяв название, но сохранив привычную аббревиатуру. Регистрация партии была закончена 10 октября 2017 года.
В августе 2019 года комиссия Специальной юрисдикции за мир (JEP) исключила из системы защиты от уголовного преследования ряд бывших руководителей FARC за нарушение мирного соглашения, ранее были выданы ордеры на арест части повстанцев, которые два года назад заявили о намерении вновь взяться за оружие.
Флаг Колумбии. Архивное фото
25 августа 2017, 01:22
В Колумбии недовольны компенсацией РВСК, состоящей из горшков и ботинок
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ШвейцарияБразилияКолумбияВ мире
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