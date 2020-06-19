Армия Колумбии освободила двух граждан Бразилии и Швейцарии из плена РВСК

МЕХИКО, 19 июн - РИА Новости. Военным Военным Колумбии удалось освободить двух граждан Бразилии Швейцарии , которых с марта с целью выкупа удерживали в плену боевики Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК/FARC).

"По итогам этой операции выросло до шести число граждан, спасенных из плена (боевиков - ред.) Мобильной колонны Дагоберта Рамоса. Выкуп за похищенных - это их способ заработка", - заявил журналистам командующий третьей дивизией генерал Хорхе Исаакс Ойос, видео прибытия военного борта и брифинга с журналистами опубликованы в микроблоге вооруженных сил в Twitter.

Как рассказали бывшие заложники, путешествие по стране в марте прервалось с объявлением карантина по коронавирусу, после чего они решили кратчайшим путем доехать до столицы. В департаменте Каука на западе страны их взяли в плен и потребовали у родных выкуп в размере миллиона долларов. По словам спасенных, похитители обошлись без насилия и даже купили сухой корм их собакам, которые вернулись из плена вместе с хозяевами.

Ранее в четверг США предложили вознаграждение в размере до 10 миллионов долларов за информацию, которая поможет захвату или тюремному заключению двух бывших лидеров партизанской группировки под псевдонимами Хесус Сантрича и Иван Маркес . В январе Колумбия попросила США и Европейский союз включить диссидентов FARC в свои списки террористических организаций.

РВСК были созданы в 1964 году как военное крыло местной коммунистической партии для борьбы за построение "Новой Колумбии" - общества социальной справедливости и равенства. В рядах группировки состояли до 20 тысяч бойцов. Переговоры о мире с властями шли почти четыре года и не раз находились на грани срыва, однако в итоге завершились успешно.

После соглашения о мире с властями движение РВСК преобразовалось в политическую партию Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común ("Общая революционная альтернативная сила", ОРАС/FARC), поменяв название, но сохранив привычную аббревиатуру. Регистрация партии была закончена 10 октября 2017 года.