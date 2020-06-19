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На МКС до сих пор не нашли источник токсичного бензола
Источник повышенного уровня токсичного бензола в воздухе на борту Международной космической станции ещё не найден, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T03:05
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россия, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос

На МКС до сих пор не нашли источник токсичного бензола

03:04 19.06.2020 (обновлено: 03:05 19.06.2020)
1977
© Фото : Олег Артемьев / РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция
© Фото : Олег Артемьев / Роскосмос
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Источник повышенного уровня токсичного бензола в воздухе на борту Международной космической станции ещё не найден, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "Роскосмоса".
"Работа по поиску источника продолжается", - сказал собеседник агентства.
В мае в "Роскосмосе" сообщили РИА Новости об увеличении концентрации бензола в атмосфере МКС, не превышающей предельно допустимую норму и не угрожающей экипажу.
В июне НАСА сообщило, что измерения уровня бензола проводятся в российском модуле "Звезда" с помощью американского прибора для определения качества воздуха AQM. В "Роскосмосе" подтвердили РИА Новости факт измерений. Позже, по данным НАСА, воздухообмен на МКС между российским и американским сегментами временно прекратили для поиска источника бензола.
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В четверг НАСА сообщило, что астронавты заменят очиститель воздуха от микропримесей CHIPS в американском модуле Unity на угольные фильтры, так как, по мнению специалистов, фильтры в очистителе могут выделять ранее поглощённый бензол, способствуя повышению его уровня в воздухе на МКС.
Бензол является бесцветной жидкостью со специфическим сладковатым запахом. Входит в состав бензина и используется для производства лекарств, пластмасс, синтетической резины и красителей. Токсичен и канцерогенен.
Сейчас на МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американские астронавты Кристофер Кэссиди, Дуглас Херли и Роберт Бенкен.
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Источник токсичного бензола на МКС может находиться в американском модуле
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РИА НаукаРоссияМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмос
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