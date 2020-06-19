На МКС до сих пор не нашли источник токсичного бензола

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Источник повышенного уровня токсичного бензола в воздухе на борту Источник повышенного уровня токсичного бензола в воздухе на борту Международной космической станции ещё не найден, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы " Роскосмоса ".

"Работа по поиску источника продолжается", - сказал собеседник агентства.

В мае в "Роскосмосе" сообщили РИА Новости об увеличении концентрации бензола в атмосфере МКС, не превышающей предельно допустимую норму и не угрожающей экипажу.

В июне НАСА сообщило, что измерения уровня бензола проводятся в российском модуле "Звезда" с помощью американского прибора для определения качества воздуха AQM. В "Роскосмосе" подтвердили РИА Новости факт измерений. Позже, по данным НАСА, воздухообмен на МКС между российским и американским сегментами временно прекратили для поиска источника бензола.

В четверг НАСА сообщило, что астронавты заменят очиститель воздуха от микропримесей CHIPS в американском модуле Unity на угольные фильтры, так как, по мнению специалистов, фильтры в очистителе могут выделять ранее поглощённый бензол, способствуя повышению его уровня в воздухе на МКС.