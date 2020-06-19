В Госдуме предложили установить отбойники на Садовом кольце

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев (ЛДПР) предложил мэру Москвы Сергею Собянину после ДТП с актером Михаилом Ефремовым установить отбойники на опасных участках Садового кольца и других автодорог, копия соответствующего письма есть у РИА Новости.
Как отмечает Свищев, в последние годы в Москве успешно реализуется множество решений по снижению аварийности на дорогах. Так, ежегодно Центр организации дорожного движения совместно с ГИБДД выполняют комплекс задач, направленных на ликвидацию аварийно-опасных участков.
"Вместе с тем в связи с произошедшей автоаварией 8 июня текущего года на Садовом кольце города Москвы (на Смоленской площади), вызванной выездом легкого автотранспортного средства на полосу встречного движения и повлекшей гибель одного из участников ДТП, прошу вас рассмотреть возможность установки барьерных дорожных ограждений (отбойников) либо строительства разделительной полосы с озеленением на аварийно-опасных участках Садового кольца и в аналогичных местах городских автодорог", - говорится в письме Свищева.
Ссылаясь на статистику МВД, депутат пишет, что за 2009-2019 годы число ДТП, связанных с выездом на полосу встречного движения, остается значительным, превышая 12,4 тысячи случаев в год.
"У подобных происшествий, как правило, повышенная тяжесть последствий, поскольку на встречной полосе происходят лобовые столкновения. Таким образом, существует необходимость принятия дополнительных мер по снижению аварийности, связанной с выездом на встречную полосу движения. С учетом изложенного прошу вас, уважаемый Сергей Семенович, высказать позицию городской администрации касательно содержащегося выше предложения", - говорится в обращении.
Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице.
Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремов находится под домашним арестом, за нарушение ПДД, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека, ему грозит лишение свободы на срок от пяти до 12 лет.