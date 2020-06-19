В Госдуме предложили установить отбойники на Садовом кольце

"Вместе с тем в связи с произошедшей автоаварией 8 июня текущего года на Садовом кольце города Москвы (на Смоленской площади), вызванной выездом легкого автотранспортного средства на полосу встречного движения и повлекшей гибель одного из участников ДТП, прошу вас рассмотреть возможность установки барьерных дорожных ограждений (отбойников) либо строительства разделительной полосы с озеленением на аварийно-опасных участках Садового кольца и в аналогичных местах городских автодорог", - говорится в письме Свищева.