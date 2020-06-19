Друг Сергея Хрущева рассказал о его особом взгляде на вещи

ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости, Михаил Тургиев. У Сергея Хрущева был неожиданный взгляд на вещи, а своего отца Никиту Хрущева он обычно защищал, рассказал в четверг РИА Новости друг Хрущева и автор биографии его отца Уильям Таубман.

Сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей скончался 18 июня в США , где жил и работал с 1991 года.

"Три дня назад я переписывался с ним по электронной почте и спрашивал, как он себя чувствует. И он сказал, что хорошо. Боже мой, жалко", - сказал Таубман.

По его словам, у Хрущева было хорошее чувство юмора.

"Иногда у него был неожиданный взгляд на вещи. Не вспомню конкретно, но он был как бы непредсказуем в своих мнениях, хотя обычно не о своем отце, которого он, как правило, защищал", - продолжил он.

Наблюдая за Сергеем Хрущевым, он больше понимал его семью, признался собеседник агентства.

"Он казался мне незлобивым человеком, почти мягким в некотором смысле. А его отец таким не был, насколько я могу судить", - сказал Таубман, добавив, что, по его предположению, Сергей Хрущев мог унаследовать характер своего деда, в честь которого он был назван.

Он написал несколько книг и выступил редактором полной версии биографии своего отца.

"Он помогал мне, когда я работал над биографией его отца. Он и его жена Валя отвезли меня в Калиновку, где родился его отец, а потом в Донецк, куда его отец переехал, когда ему было 14 лет. Потом мы поехали в Киев, и он представил меня людям, которые знали его отца, друзьям и официальным лицам. Он очень помог мне с моей книгой", - вспоминает историк.

По словам Таубмана, когда книга была готова, но еще не опубликована, он решил показать ее Хрущеву.

"Я не был уверен, стоит ли показывать ее Сергею, потому что опасался, что что-то из этого ему не понравится, но решил сделать это. Я считал, что он помог мне и я был обязан показать ее", - говорит он.

По его словам, он живо помнит, что Хрущев потом позвонил и они проговорили около трех часов.

"Полтора часа мы проговорили о фактических ошибках, которые я сделал. Например, когда они жили за Киевом на даче, по-моему, Межигорье, где впоследствии жил Янукович , я написал, что Никита ходил на весельной лодке на озеро, как я думал. Сергей сказал, что это не озеро, это Днепр . В общем, целая череда поправок, за которые я благодарен", - рассказал Таубман.

Потом, продолжил он, Хрущев сказал, что будет говорить с ним о том, с чем он не согласен.

"И было так интересно. Он сказал: "Я понимаю, что если я буду несогласен с тобой, то мне придется написать собственную книгу, а не заставлять тебя изменить твою". И я подумал, что это было очень разумно, и был очень признателен, что он хотел поспорить со мной, но не собирался давить на меня, а собирался написать свою книгу. Это, я бы сказал, было очень цивилизованным подходом", - сказал биограф.

Впоследствии Таубман переводил и редактировал книгу Сергея Хрущева "Пенсионер союзного значения" (на английском - "Khrushchev on Khrushchev", "Хрущев о Хрущеве").

"Тогда я отправил ему сотни вопросов, и он ответил на все мои вопросы. И я либо дал его ответы в сносках, либо включил его ответы в его же текст. Я уважал его, он мне нравился, и я был признателен ему", - сказал он.