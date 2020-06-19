Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200619/1573159015.html
Друг Сергея Хрущева рассказал о его особом взгляде на вещи
У Сергея Хрущева был неожиданный взгляд на вещи, а своего отца Никиту Хрущева он обычно защищал, рассказал в четверг РИА Новости друг Хрущева и автор биографии... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T02:56
сергей хрущев
никита хрущев
сша
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/150778/30/1507783094_0:255:2278:1536_1400x0_80_0_0_e6adbbaea56382aca68899cc954072fd.jpg
https://ria.ru/20200619/1573158773.html
https://ria.ru/20200121/1563692092.html
3
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/150778/30/1507783094_0:255:2278:1536_1400x0_80_0_0_e6adbbaea56382aca68899cc954072fd.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/150778/30/1507783094_0:0:2048:1536_1400x0_80_0_0_754870b139ca3bdec772b29cfd160fd1.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/150778/30/1507783094_4:0:1540:1536_1400x0_80_0_0_e2d81fd8f6a0f645b12ec675e3729c36.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей хрущев, никита хрущев, сша, общество

Друг Сергея Хрущева рассказал о его особом взгляде на вещи

02:56 19.06.2020
642
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСергей Хрущев
Сергей Хрущев
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Сергей Хрущев. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости, Михаил Тургиев. У Сергея Хрущева был неожиданный взгляд на вещи, а своего отца Никиту Хрущева он обычно защищал, рассказал в четверг РИА Новости друг Хрущева и автор биографии его отца Уильям Таубман.
Сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей скончался 18 июня в США, где жил и работал с 1991 года.
"Три дня назад я переписывался с ним по электронной почте и спрашивал, как он себя чувствует. И он сказал, что хорошо. Боже мой, жалко", - сказал Таубман.
По его словам, у Хрущева было хорошее чувство юмора.
"Иногда у него был неожиданный взгляд на вещи. Не вспомню конкретно, но он был как бы непредсказуем в своих мнениях, хотя обычно не о своем отце, которого он, как правило, защищал", - продолжил он.
Наблюдая за Сергеем Хрущевым, он больше понимал его семью, признался собеседник агентства.
Сергей Хрущев
02:16
Друг Сергея Хрущева заявил о его желании сохранить историю холодной войны
"Он казался мне незлобивым человеком, почти мягким в некотором смысле. А его отец таким не был, насколько я могу судить", - сказал Таубман, добавив, что, по его предположению, Сергей Хрущев мог унаследовать характер своего деда, в честь которого он был назван.
Он написал несколько книг и выступил редактором полной версии биографии своего отца.
"Он помогал мне, когда я работал над биографией его отца. Он и его жена Валя отвезли меня в Калиновку, где родился его отец, а потом в Донецк, куда его отец переехал, когда ему было 14 лет. Потом мы поехали в Киев, и он представил меня людям, которые знали его отца, друзьям и официальным лицам. Он очень помог мне с моей книгой", - вспоминает историк.
По словам Таубмана, когда книга была готова, но еще не опубликована, он решил показать ее Хрущеву.
"Я не был уверен, стоит ли показывать ее Сергею, потому что опасался, что что-то из этого ему не понравится, но решил сделать это. Я считал, что он помог мне и я был обязан показать ее", - говорит он.
По его словам, он живо помнит, что Хрущев потом позвонил и они проговорили около трех часов.
"Полтора часа мы проговорили о фактических ошибках, которые я сделал. Например, когда они жили за Киевом на даче, по-моему, Межигорье, где впоследствии жил Янукович, я написал, что Никита ходил на весельной лодке на озеро, как я думал. Сергей сказал, что это не озеро, это Днепр. В общем, целая череда поправок, за которые я благодарен", - рассказал Таубман.
Семейный снимок семьи Никиты Сергеевича Хрущева, 1963 год
21 января, 20:15
Невестку Хрущева нашли мертвой в квартире в Москве, сообщили СМИ
Потом, продолжил он, Хрущев сказал, что будет говорить с ним о том, с чем он не согласен.
"И было так интересно. Он сказал: "Я понимаю, что если я буду несогласен с тобой, то мне придется написать собственную книгу, а не заставлять тебя изменить твою". И я подумал, что это было очень разумно, и был очень признателен, что он хотел поспорить со мной, но не собирался давить на меня, а собирался написать свою книгу. Это, я бы сказал, было очень цивилизованным подходом", - сказал биограф.
Впоследствии Таубман переводил и редактировал книгу Сергея Хрущева "Пенсионер союзного значения" (на английском - "Khrushchev on Khrushchev", "Хрущев о Хрущеве").
"Тогда я отправил ему сотни вопросов, и он ответил на все мои вопросы. И я либо дал его ответы в сносках, либо включил его ответы в его же текст. Я уважал его, он мне нравился, и я был признателен ему", - сказал он.
Сергей Хрущев родился в 1935 году, ему было 84 года. В 1958-1968 годах работал в ОКБ В.Н. Челомея, где занимался крылатыми и баллистическими ракетами. В 1963 году удостоен звания Героя социалистического труда. Работал заместителем директора Института электронных управляющих машин, потом замгендиректора НПО "Электронмаш". В 1991 году переехал в Соединенные Штаты, где начал преподавать и преподавал до последних дней историю холодной войны в Университете Брауна в штате Род-Айленд.
300319
Обсудить 3
Сергей ХрущевНикита ХрущевСШАОбщество
Рекомендуем
Народный артист РФ Александр Домогаров
Домогаров отказался выходить на сцену из-за Ефремова
Николай Цискаридзе
Цискаридзе рассказал о "чудовищном" моральном состоянии Ефремова
Зарядка смартфона
Эксперт рассказал, как нельзя заряжать телефон
Раковая клетка
Врач рассказала о способе определить рак по запаху
Машина следственного комитета у подъезда дома на севере Москвы, где неизвестный мужчина открыл стрельбу
При стрельбе в жилом доме в Москве погибли четыре человека
Актер Александр Домогаров
Домогаров объяснил свой пост о Ефремове
Стакан воды
Родители погубили ребенка, заставив выпить воду
Владимир Зеленский и Вера Брежнева в фильме Восемь лучших свиданий
Турецкая газета "поженила" Зеленского с Верой Брежневой
Раковые клетки
Названы пять симптомов рака кишечника
Водка
Главный нарколог Минздрава рассказал о проблемах с алкоголем у пациентов
Демонстранты во время акции протеста в Берлине. 6 июня 2020
Ученый объяснил, почему протесты в ФРГ не вызвали новую вспышку COVID-19
Американский рэпер Colson Baker (Machine Gun Kelly) и американская актриса и фотомодель Меган Фокс
"С детьми не знакомит": источник рассказал о романе Меган Фокс с MGK
Президент США Дональд Трамп
Трамп назвал единственное, на его взгляд, условие поражения на выборах
Окаменевшее яйцо возрастом 66 миллионов лет, обнаруженное в 2011 году в Антарктиде
Ученые раскрыли тайну "мяча" из Антарктиды
Сергей Хрущев
Друг Сергея Хрущева заявил о его желании сохранить историю холодной войны
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:48Кадыров вернул на родину пенсионера из дома престарелых в Киргизии
13:48Путин обсудил с президентом Монголии борьбу с коронавирусом
13:46Лукашенко заявил, что Минск не будет вводить карантин ради финпомощи МВФ
13:46Прилепин прокомментировал высказывание Бони о "нищебродах"
13:46Рубль нейтрально отреагировал на решение ЦБ снизить ставку
13:45Слуцкий отметил важность права вето в Совбезе ООН
13:45В Кемеровской области займутся "Архитектурой семьи" с участием РПЦ
13:44В мусульманской общине призвали поддержать русский язык
13:43В ЦБ оценили влияние краткосрочных проинфляционных факторов в России
13:43Суд в Осло отправил в тюрьму экс-главу отдела по борьбе оргпреступностью
13:42Путин провел телефонный разговор с президентом Белоруссии
13:40Первый президент Чувашии назвал смерть Игнатьева трагедией
13:38МЧС предупредило о грозе и сильном граде в Москве
13:38В МИД Германии оценили важность СВПД
13:35Иосифа Пригожина раскритиковали за видео в самолете
13:34В Пекине заявили, что в Китае нет индийских военнопленных
13:34СМИ: дело против Порошенко из-за томоса возбудили по заявлению Филарета
13:33СМИ: жители Аризоны эвакуируются из-за природных пожаров
13:32Слуцкий: реакция на призыв открыть архивы о войне будет показательной
13:31Центробанк снизил ключевую ставку до 4,5 процента годовых
Лента новостейМолния