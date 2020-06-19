Трамп назвал единственное, на его взгляд, условие поражения на выборах

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что может проиграть на предстоящих в ноябре выборах только из-за внедряемой демократами практики голосования по почте.
"Потому что демократы жульничают и крадут. Они не посылают бюллетени в некоторые районы, в основном, республиканские", - сказал глава Белого дома в интервью газете Washington Times.
Трамп также выразил мнение, что бывший вице-президент Джо Байден, его наиболее вероятный противник на выборах, слабее, чем Хиллари Клинтон, с которой он состязался в 2016 году.
"Но аппарат сильнее, потому что они (демократы - прим. ред.) в отчаянии", - добавил президент.
Трамп критикует практику голосования по почте на фоне намерения губернатора-демократа штата Калифорния Гевина Ньюсома на предстоящих в ноябре всеобщих выборах разослать всем избирателям штата бюллетени по почте. По мнению американского лидера, голосование по почте непрозрачно, бюллетени подделывают и подписывают за других.
Выборы президента США пройдут в ноябре этого года. По данным последних опросов, Байден опережает Трампа более чем на десять процентов.