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Трамп назвал единственное, на его взгляд, условие поражения на выборах
Президент США Дональд Трамп заявил, что может проиграть на предстоящих в ноябре выборах только из-за внедряемой демократами практики голосования по почте. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T03:28
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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60
дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Трамп назвал единственное, на его взгляд, условие поражения на выборах

02:41 19.06.2020 (обновлено: 03:28 19.06.2020)
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© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Стрингер
Президент США Дональд Трамп
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что может проиграть на предстоящих в ноябре выборах только из-за внедряемой демократами практики голосования по почте.

"Потому что демократы жульничают и крадут. Они не посылают бюллетени в некоторые районы, в основном, республиканские", - сказал глава Белого дома в интервью газете Washington Times.

Трамп также выразил мнение, что бывший вице-президент Джо Байден, его наиболее вероятный противник на выборах, слабее, чем Хиллари Клинтон, с которой он состязался в 2016 году.
"Но аппарат сильнее, потому что они (демократы - прим. ред.) в отчаянии", - добавил президент.
Трамп критикует практику голосования по почте на фоне намерения губернатора-демократа штата Калифорния Гевина Ньюсома на предстоящих в ноябре всеобщих выборах разослать всем избирателям штата бюллетени по почте. По мнению американского лидера, голосование по почте непрозрачно, бюллетени подделывают и подписывают за других.
Выборы президента США пройдут в ноябре этого года. По данным последних опросов, Байден опережает Трампа более чем на десять процентов.
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Дональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
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